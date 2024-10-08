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Hastalıkların düşmanı şifa kavanozu! Mevsim geçişlerinin imdadına koşuyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.10.2024 11:50
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Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi gribal enfeksiyonlar kış aylarında daha çok görülse de özellikle mevsim geçişlerinde hastalıklar bir hayli artış göstertiyor. Önceden alınan önlemler hem hasta olmayı engelliyor hem de hasta olunsa bile en hafif şekilde atlatmaya yardımcı oluyor. Hazırlanması oldukça basit olan ve birbirinden faydalı malzemelerle hazırlanan şifa kavanozu ile mevsim geçişlerinde hastalıklardan korunabilirsiniz.

Hastalıkların düşmanı şifa kavanozu! Mevsim geçişlerinin imdadına koşuyor

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Gündüzleri hava her ne kadar sıcak gibi olsa da gece saatlerinde derece aniden düşüyor. Haliyle hastalanma ihtimali de artış gösteriyor. Bu şifa kavanozu tarifi ile gribal enfeksiyonlara yakalanma ihtimalinizi düşürebilirsiniz.

HASTALIKSAVAR ŞİFA KAVANOZU

Şifa kavanozu hazırlığı için gerekli malzemeler şu şekilde:

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1 parça zencefil,
2 kabuk tarçın
1 adet doğranmış limon,
Top karabiber,
Karanfil,
Üzerini geçecek kadar bal.

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Tüm malzemeleri bir kavanozda birleştirin ve kapağını kapatın. Karışım 2-3 saat sonra şurup şurup kıvamını alacaktır. Hazır olan karışımı ister bitki çayınıza ekleyebilir veya sabahları birer kaşık olmak üzere tüketebilirsiniz.

Herhangi bir rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışınız.

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Anahtar Kelimeler:
bal limon tarçın zencefil karanfil
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