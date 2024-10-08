Hastalıkların düşmanı şifa kavanozu! Mevsim geçişlerinin imdadına koşuyor

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Gündüzleri hava her ne kadar sıcak gibi olsa da gece saatlerinde derece aniden düşüyor. Haliyle hastalanma ihtimali de artış gösteriyor. Bu şifa kavanozu tarifi ile gribal enfeksiyonlara yakalanma ihtimalinizi düşürebilirsiniz.

HASTALIKSAVAR ŞİFA KAVANOZU

Şifa kavanozu hazırlığı için gerekli malzemeler şu şekilde:

1 parça zencefil,

2 kabuk tarçın

1 adet doğranmış limon,

Top karabiber,

Karanfil,

Üzerini geçecek kadar bal.

Tüm malzemeleri bir kavanozda birleştirin ve kapağını kapatın. Karışım 2-3 saat sonra şurup şurup kıvamını alacaktır. Hazır olan karışımı ister bitki çayınıza ekleyebilir veya sabahları birer kaşık olmak üzere tüketebilirsiniz.

Herhangi bir rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışınız.