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Hastalıkların yüzde 40’ı bu şekilde önlenebilir

07.05.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi hijyenin hayatımızdaki öneminin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi. Uzmanlar hastalıklara karşı hijyenin özellikle el yıkamanın önemine vurgu yapıyor. Dünya El Hijyeni günü kapsamında tekrar gündeme gelen el yıkama, en basit hijyen kurallarından biridir. Uzmanlar elleri suyun altında tutmanın yeterli gelmediğini belirterek su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ellerin yıkanması gerektiğini belirtiyorlar.

Hastalıkların yüzde 40’ı bu şekilde önlenebilir

Dünya El Hijyeni Günü sebebiyle açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Mustafa Ekici, "El yıkamayı biz basit el yıkama, sosyal el yıkama, hijyenik el yıkama olarak üçe ayırıyoruz. Toplumu ilgilendiren en önemli konulardan birisi sosyal ve basit el yıkamadır. Bu el yıkama metodu yemeklerden önce, lavaboya gittikten sonra, dışarıdan geldikten sonra veya elimizi yabancı bir cisme temas ettikten sonra yapmış olduğumuz el yıkama metodudur.

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Bu bizler için çok önemlidir. Çünkü hastalıkların geçiş kaynaklarından birisi sindirim yoludur ve mikrobun bulaşıcı kaynağı ellerimizdir. Elimizin yüzümüzde herhangi bir noktayla temas etmesi halinde bulaşıcı hastalıklara kapı aralamış oluruz" şeklinde konuştu.

EL YIKAMAK HAYAT KURTARIR

Ellerimizi yıkayarak hastalıkların yüzde 20-40’nı önlemiş olabileceğimizi belirten Uzm. Dr. Ekici, bu nedenle basit el yıkamayı veya sosyal el yıkamayı mutlaka yapmak gerektiğini işaret etti. Ellerin gerektiğinde ve uygun biçimde yıkanmadığında, grip, nezle bulaşıcı hastalıklara, verem, zatürre gibi solunum sistemine yerleşen bakteri kaynaklı hastalıklara, göz ve dış kulak iltihabı ile çeşitli cilt sorunlarına yol açabildiğini belirten Uzm. Dr. Ekici, “Sağlığımızı korumak için ellerimizi yıkamalıyız. El yıkamak hayat kurtarır, hastalıktan kurtarır” diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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