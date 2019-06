Hastalıklı et iddialarına yalanlama

Et ve Süt Kurumu “Mehmetçiğe hastalıklı et gönderildiği” haberlerine ilişkin açıklama yaparak, hastalıklı et iddiasının asılsız olduğunu ifade etti.

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü “Mehmetçiğe hastalıklı et gönderildiği” iddialarına, yazılı bir açıklama ile yanıt verdi. Basında yer alan “Mehmetçiğe hastalıklı et gönderildi” haberleri üzerine açıklama yapılması zaruretinin hasıl olduğu vurgulanan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri ile yapmış olduğumuz protokol gereği, teslimatı yapılan tüm et ve et ürünlerimizde hiçbir şekilde, sağlıksız et veya bunlardan elde edilen işlenmiş ürünler kullanılamaz ve bugüne kadar da kullanılmamıştır. Mehmetçiğimiz göz bebeğimiz olup, söz konusu iddialar asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.

“Hukuki işlem başlatılacak”

İddialarda bulunanlar hakkında hukuki işlemlerin başlatılacağı belirtilen açıklamada, "Bu iddialarda bulunan kişi ve kişiler hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Et ve Süt Kurumumuzun “sağlıklı ve güvenilir gıda üretimi” konusundaki hassasiyetinin devam edeceğini kamuoyumuzun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.