"Hastalıkta, sağlıkta" diye verdiği sözü 22 yıldır tutuyor

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvinli Özer Yılmaz, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını 22 yıldır solunum cihazına bağlı sürdüren eşinin tüm bakımını kendisi yerine getiriyor.

İsminaz Yılmaz, 1997 yılında eşi Özer Yılmaz'ın kullandığı otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada ağır yaralandı. Kazanın ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılan Yılmaz, 18 ay yoğun bakımda kaldı.

Vücudunun tamamı felç olan ve solunum sorunu bulunan Yılmaz, tıbbi olarak yapılacak bir şey kalmadığı için ev tipi solunum cihazına bağlı olarak yaşamak üzere evine gönderildi.

Yılmaz, yaklaşık 22 yıldır solunum cihazına bağlı ve boğazından aşağısı felçli olarak yaşamını sürdürürken, Özer Yılmaz yalnız bırakmadığı eşinin tüm bakımını kendisi yerine getiriyor.

Yılmaz, evlilik yıl dönümü, Dünya Kadınlar Günü gibi özel günlerde de unutmadığı eşine, bu yıl da Sevgililer Günü'nde çiçek aldı.

İsminaz Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 yıldır tüm ihtiyaçlarını eşinin karşıladığını belirterek, "Bugüne kadar, bir kere bile bana 'of' dediği yoktur. Anne çocuğuna nasıl bakarsa bana öyle bakıyor. Allah'a binlerce şükürler olsun ki böyle bir eşim var." dedi.