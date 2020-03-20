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Hastalıktan daha hızlı yayılıyor: Koronavirüs hakkında 13 şehir efsanesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.03.2020 12:50 | Son Güncelleme

Küresel bir salgın haline gelen koronavirüs, ne yazık ki tüm dünyada panik havası yaratmayı başardı. Salgın hakkında ortaya çıkan komplo teoriler ise hastalıktan çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor. İnsanların doğru bilgiye ulaşması için Dünya Sağlık Örgütü açıklama yaptı ve 13 şehir efsanesini sıraladı, buyursunlar.

Hastalıktan daha hızlı yayılıyor: Koronavirüs hakkında 13 şehir efsanesi

Koronavirüs hakkında ortaya çıkan yanlış bilgiler sonucunda dünya üzerinde hayatını kaybeden insanların sayısı bir hayli fazla. 'Koronodan koruyayım' derken başka sağlık problemleri yaşamamanız için, Dünya Sağlık Örgütü bu bilgi kirliliğinin önüne geçmeye karar verdi ve en sık tekrar edilen mitleri doğruladı.

KORONAVİRÜS SICAK VE NEMLİ ORTAMLARDA BULAŞIR

Yanlış. Elde edilen bilgiler doğrultusunda koronavirüs, tüm alanlarda bulaşıcı etki gösterebilir. Bunun sıcak ve soğuk iklimle bir ilgisi yoktur. Nerede olursanız olun kendinizi korumak adına önleminizi alın. Bunun yolu da sık sık ellerinizi yıkamaktan geçmektedir.

SOĞUK HAVA VE KAR KORONAVİRÜSÜ ÖLDÜRÜR

Yanlış. Soğuk havanın virüsü öldüreceğine dair kanıtlanmış bir bilgi yoktur. Virüsten korunmanın en etkili yolu sabunla birlikte sık sık ellerinizi yıkamaktan geçmektedir.

ÇOK SICAK SUYLA DUŞ ALMAK KORONAVİRÜSTEN KORUR

Yanlış. İnsan vücudunun ısısı dışarıdaki hava koşullarından bağımsız olarak 36,5 ve 37 derece arasında değişir. Çok sıcak suyla yıkanmak vücudunuzda yanıkların oluşmasına neden olabilir. Kendinize başka sağlık problemleri çıkarabilirsiniz.

KORONAVİRÜS SİVRİSİNEKLERLE BULAŞABİLİR

Yanlış. Bunun bir kanıtı ve vakası henüz yoktur. Öksürme, hapşurma gibi aksiyonlar sonucu bulaşan bir virüstür. Koronavirüs damlacık yoluyla kişiden kişiye geçmektedir.

EL KURUTUCULARI KORONAVİRÜSÜ ÖLDÜRÜR

Yanlış. El kurutucularının asla böyle bir etkisi yoktur. Ellerinizi sabunla sık sık yıkayın. Dışarıdaysanız kolonya ya da alkol bazlı dezenfektanlar ile ellerinizi temizleyin.

UV LAMBALARI KORONAVİRÜSÜ ÖLDÜRÜR

Yanlış. UV lambalarının böyle bir etkisi yoktur. Aksine, buradan çıkan radyasyon cildinize ciddi boyutta zarar verebilirler.

TERMAL TARAYICILAR KORONAVİRÜSÜ TESPİT EDER

Bu konu için çok doğru diyemeyiz. Koronavirüs sonucu ortaya çıkan yüksek vücut ısısı (ateş) termal kamera ile görülebilir. Ancak enfekte olan ve henüz belirtileri ortaya çıkmamış bir kişinin termal kameradan geçmesi bir anlam ifade etmemektedir. Unutamayın! Koronavirüs belirtileri 2 ila 10 gün arasında ortaya çıkabilmektedir.

TÜM VÜCUDU ALKOL VE KLORLA YIKAMAK KORONAVİRÜSÜ ÖLDÜRÜR

Yanlış. Bu tür kimyasalları kullanmak vücudunuzda ciddi anlamda tehlike yaratabilir. Kesinlikle vücudunuz için bu malzemeleri kullanmamalısınız.

ZATÜRRE VE GRİP AŞISI KORONAVİRÜSTEN KORUR

Yanlış. Virüsün henüz bir ilacı ve aşısı bulunmamıştır. Tüm dünyada bilim insanları aşı geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.

TUZLU SUYLA GARGARA YAPMAK KORONAVİRÜSTEN KORUR
Yanlış. Tuzlu su ile gargara yapmak ya da burnunuza su çekmek koronavirüse karşı koruma sağlamaz. Bunun bir kanıtı yoktur.

SARIMSAK YEMEK KORONAVİRÜSTEN KORUR
Yanlış. Sarımsak sağlıklı bir gıdadır Ancak koronavirüse karşı koruyuculuğu bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.

KORONAVİRÜS SADECE YAŞLILARI ETKİLER

Yanlış. Tüm yaştan insanlara bu virüs bulaşabilir. Ancak yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, diyabet, böbrek hastlığı olanlar ve bağışıklı zayıf olan kişiler çok daha dikkatli olmalıdır.

ANTİBİYOTİKLER KORONAVİRÜSE KARŞI ETKİLİDİR

Yanlış. Antibiyotikler virüslere karşı değil, sadece bakterilere karşı etki gösterebilirler. Ancak tedavi boyunca uzman hekimler çeşitli ilaçları bakteriyel enfeksiyonu yatıştırma amaçlı kullanabilirler. Antibiyotik direkt olarak koronavirüs ilacı değildir.


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