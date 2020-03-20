Hastalıktan daha hızlı yayılıyor: Koronavirüs hakkında 13 şehir efsanesi

Koronavirüs hakkında ortaya çıkan yanlış bilgiler sonucunda dünya üzerinde hayatını kaybeden insanların sayısı bir hayli fazla. 'Koronodan koruyayım' derken başka sağlık problemleri yaşamamanız için, Dünya Sağlık Örgütü bu bilgi kirliliğinin önüne geçmeye karar verdi ve en sık tekrar edilen mitleri doğruladı.

KORONAVİRÜS SICAK VE NEMLİ ORTAMLARDA BULAŞIR

Yanlış. Elde edilen bilgiler doğrultusunda koronavirüs, tüm alanlarda bulaşıcı etki gösterebilir. Bunun sıcak ve soğuk iklimle bir ilgisi yoktur. Nerede olursanız olun kendinizi korumak adına önleminizi alın. Bunun yolu da sık sık ellerinizi yıkamaktan geçmektedir.

SOĞUK HAVA VE KAR KORONAVİRÜSÜ ÖLDÜRÜR

Yanlış. Soğuk havanın virüsü öldüreceğine dair kanıtlanmış bir bilgi yoktur. Virüsten korunmanın en etkili yolu sabunla birlikte sık sık ellerinizi yıkamaktan geçmektedir.

ÇOK SICAK SUYLA DUŞ ALMAK KORONAVİRÜSTEN KORUR

Yanlış. İnsan vücudunun ısısı dışarıdaki hava koşullarından bağımsız olarak 36,5 ve 37 derece arasında değişir. Çok sıcak suyla yıkanmak vücudunuzda yanıkların oluşmasına neden olabilir. Kendinize başka sağlık problemleri çıkarabilirsiniz.

KORONAVİRÜS SİVRİSİNEKLERLE BULAŞABİLİR

Yanlış. Bunun bir kanıtı ve vakası henüz yoktur. Öksürme, hapşurma gibi aksiyonlar sonucu bulaşan bir virüstür. Koronavirüs damlacık yoluyla kişiden kişiye geçmektedir.