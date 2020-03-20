Hastalıktan daha hızlı yayılıyor: Koronavirüs hakkında 13 şehir efsanesi

Koronavirüs hakkında ortaya çıkan yanlış bilgiler sonucunda dünya üzerinde hayatını kaybeden insanların sayısı bir hayli fazla. 'Koronodan koruyayım' derken başka sağlık problemleri yaşamamanız için, Dünya Sağlık Örgütü bu bilgi kirliliğinin önüne geçmeye karar verdi ve en sık tekrar edilen mitleri doğruladı.
Yanlış. Elde edilen bilgiler doğrultusunda koronavirüs, tüm alanlarda bulaşıcı etki gösterebilir. Bunun sıcak ve soğuk iklimle bir ilgisi yoktur. Nerede olursanız olun kendinizi korumak adına önleminizi alın. Bunun yolu da sık sık ellerinizi yıkamaktan geçmektedir.
Yanlış. Soğuk havanın virüsü öldüreceğine dair kanıtlanmış bir bilgi yoktur. Virüsten korunmanın en etkili yolu sabunla birlikte sık sık ellerinizi yıkamaktan geçmektedir.
Yanlış. İnsan vücudunun ısısı dışarıdaki hava koşullarından bağımsız olarak 36,5 ve 37 derece arasında değişir. Çok sıcak suyla yıkanmak vücudunuzda yanıkların oluşmasına neden olabilir. Kendinize başka sağlık problemleri çıkarabilirsiniz.
Yanlış. Bunun bir kanıtı ve vakası henüz yoktur. Öksürme, hapşurma gibi aksiyonlar sonucu bulaşan bir virüstür. Koronavirüs damlacık yoluyla kişiden kişiye geçmektedir.
Yanlış. El kurutucularının asla böyle bir etkisi yoktur. Ellerinizi sabunla sık sık yıkayın. Dışarıdaysanız kolonya ya da alkol bazlı dezenfektanlar ile ellerinizi temizleyin.
Yanlış. UV lambalarının böyle bir etkisi yoktur. Aksine, buradan çıkan radyasyon cildinize ciddi boyutta zarar verebilirler.
Bu konu için çok doğru diyemeyiz. Koronavirüs sonucu ortaya çıkan yüksek vücut ısısı (ateş) termal kamera ile görülebilir. Ancak enfekte olan ve henüz belirtileri ortaya çıkmamış bir kişinin termal kameradan geçmesi bir anlam ifade etmemektedir. Unutamayın! Koronavirüs belirtileri 2 ila 10 gün arasında ortaya çıkabilmektedir.
Yanlış. Bu tür kimyasalları kullanmak vücudunuzda ciddi anlamda tehlike yaratabilir. Kesinlikle vücudunuz için bu malzemeleri kullanmamalısınız.
Yanlış. Virüsün henüz bir ilacı ve aşısı bulunmamıştır. Tüm dünyada bilim insanları aşı geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.
TUZLU SUYLA GARGARA YAPMAK KORONAVİRÜSTEN KORUR
Yanlış. Tuzlu su ile gargara yapmak ya da burnunuza su çekmek koronavirüse karşı koruma sağlamaz. Bunun bir kanıtı yoktur.
SARIMSAK YEMEK KORONAVİRÜSTEN KORUR
Yanlış. Sarımsak sağlıklı bir gıdadır Ancak koronavirüse karşı koruyuculuğu bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.
Yanlış. Tüm yaştan insanlara bu virüs bulaşabilir. Ancak yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, diyabet, böbrek hastlığı olanlar ve bağışıklı zayıf olan kişiler çok daha dikkatli olmalıdır.
Yanlış. Antibiyotikler virüslere karşı değil, sadece bakterilere karşı etki gösterebilirler. Ancak tedavi boyunca uzman hekimler çeşitli ilaçları bakteriyel enfeksiyonu yatıştırma amaçlı kullanabilirler. Antibiyotik direkt olarak koronavirüs ilacı değildir.
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