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Hastalıktan korunmak isteyenler aktara koşuyor! Şifa kaynağının fiyatı iki katı arttı

23.01.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarında artış gösteren grip ve nezle bu sene de tüm hızıyla yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Oldukça ağır geçen gripten korunmak isteyenler doğal kaynaklara yöneliyor. Son günlerde aktaran alınan şifa kaynağı baharatların satışı patlama yaşıyor.

Hastalıktan korunmak isteyenler aktara koşuyor! Şifa kaynağının fiyatı iki katı arttı

Uzmanlar bu sene görülen grip, nezli gibi hastalıkların Covid-19'dan bile daha ağır geçtiğini belirtiyor. Kapalı ortamlarda bulaşma oranı artan bu hastalıklardan korunmak için bağışıklık güçlendirici gıdaların tüketilmesi gerekiyor. Solunum yolları hastalıklarının arttığı bugünlerde vatandaşlar, bitkilere rağbet göstermeye başladı. Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşların özellikle zencefil, zerdeçal ile tarçını tercih ettiği belirtildi.

AKTARLARIN HAZIRLADIĞI KARIŞIMLAR DA İLGİ GÖRÜYOR

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Kurak geçen kış ve sık sık sıcaklık değişimlerinin yaşandığı bugünlerde soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi solunum yolu hastalıkları artış göstermeye başladı. Vatandaşların hastalıklardan korunmak için ilk başvurdukları adresler ise yine aktarlar oldu. Vatandaşların, aktarlarda en çok zencefil, zerdeçal, tarçını tercih ettiği belirtildi. Sağlık açısından birçok faydası bulunan çaylardan ıhlamur, adaçayı gibi şifalı bitkiler ile aktarların hazırladığı karışımların da ilgi gördüğü öğrenildi.

BİTKİ ÇAYLARININ DEĞERİ ANLAŞILDI

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Mersin’in en işlek noktalarından Silifke Caddesi üzerinde 50 yıldır aktarlık yapan Mahmut Karadayı, bu sene vatandaşların bitki çaylarının faydalarını anladığını belirterek, "Özellikle zerdeçal, zencefil ve tarçın çok satılıyor. Tabii en önemli şey öncelikle hasta olmamak gerek. Burada vücudun bağışıklık sistemini güçlü tutmak lazım. Bu eğer güçlü olursa hastalık sana dokunamıyor. Bitki çaylarının her birinin çok faydası var. Zerdeçal karaciğerin en iyi ilacı, kan temizleyici ve bağışıklık sistemi güçlendirici. Zencefil de üst solunum yolu hastalıklarında fayda sağlıyor. Bunların yanında ıhlamur, gül hatmi, papatya, ekinezya gibi bitkilere de talep var. Bizde bin 600'e yakın bitki var. Her bitkinin kendine göre faydası var" dedi.

"TOZ HALİNDE BİTKİYİ TÜKETMEK DAHA FAYDALI"

Bitkileri doğru tüketmek gerektiğini vurgulayan Karadayı, "Eğer kaynama usulü bitkiler tüketilirse birincisi besin değeri ölür. Posa olduğu gibi gider. Vücut 2 saat faydalanır. Ancak gerçekten hilesiz bir şekilde çekilmiş, toz halinde bitki alınıp tüketilirse besin değeri ölmez, posa içinde kalır ve vücut tam 8 saat bundan faydalanır. Burada şu da ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımız güvendikleri aktarlardan bitkilerini alsınlar. Özellikle bitkileri toz şeklinde alacaklarsa mutlaka yanlarında çektirsinler ve hiçbir katkı malzemesinin katılmadığından emin olsunlar" diye konuştu.

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FİYATLAR GEÇEN SENEYE GÖRE ARTTI

Fiyatlar konusunda da bilgiler veren Karadayı, "Tabii fiyatlar arttı. Geçen sene 100 liraya aldığımız bitki bu sene 300 lira oldu. Çünkü çoğu yurt dışından geliyor. Genelde ithal olanlara zam geldi. Çünkü bunlar dövize bağlı fiyatları artıyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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