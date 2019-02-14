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Hastalıktan korunmak isteyenler aktarlara koşuyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.02.2019 10:31 | Son Güncelleme

Soğuk havalar nedeniyle nezle ve grip olmak istemeyen vatandaşlar, antibiyotik yerine aktarlarda hazırlanan bitki çayı karışımlarına yoğun ilgi gösteriyor.Son günlerde havalar zaman zaman güneşli ve sıcak giderken aniden bastıran soğuk hava vatandaşları hazırlıksız yakalıyor.

Hastalıktan korunmak isteyenler aktarlara koşuyor

Soğuk havalar nedeniyle nezle ve grip olmak istemeyen vatandaşlar, antibiyotik yerine aktarlarda hazırlanan bitki çayı karışımlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Son günlerde havalar zaman zaman güneşli ve sıcak giderken aniden bastıran soğuk hava vatandaşları hazırlıksız yakalıyor. Hava koşulları nedeniyle sık sık grip yada nezle olan vatandaşlar hastaneye gitmek yerine aktarlarda kuşburnu, zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil, Barış Manço’nun şarkısında söylediği meşhur hatme çiçeği karışımından çay yaparak hastalıklara karşı kendilerini korumayı amaçlıyor.

Düzce’deki bir aktarda kendisine özel karışımdan hazırlatan uzun süredir hastaneye gitmediği ifade eden Ergün Güney, "Ben genel olarak doğal ürünler tercih ediyorum. Ihlamur, kuşburnu gibi ürünlerden almaya çalışıyorum. Çok güzel oluyor. Çok eskiden beri devamlı kullanırım. Kolay kolay doktora gitmem. Allah’a şükür sağlığımız yerinde” diye konuştu.

Vatandaşların antibiyotik yerine bitkisel karşımı terci ettiğini belirten Aktar Aydın Eren ise, “Havalar soğuduğu için grip ve nezle artıyor ve doğal çaylar içmeye geliyorlar. Bizden özellikle istedikleri kuşburnu, zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil, rahmetli Barış Manço’nun şarkısında söylediği meşhur hatme çiçeği veriyoruz. Bu karşımı sabah, akşam içtikleri zaman nezle ve gribe iyi geliyor. Yoğun bir talep var. İlaç, antibiyotik kullanmaktansa doğal ürünleri kullanmayı tercih ettikleri için sürekli geliyorlar. Bizde elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Hastalıktan korunmak isteyenler aktarlara koşuyor

Hastalıktan korunmak isteyenler aktarlara koşuyor

Hastalıktan korunmak isteyenler aktarlara koşuyor

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