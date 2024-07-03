Hastane acil servislerindeki kırmızı alan nedir, kırmızı alanda ne yapılır? Kırmızı alan hastalıkları

Teknolojinin sağlık sektörüne entegrasyonu, hastanelerin ve acil servislerin işleyişini önemli ölçüde iyileştirmiştir. Modern tıbbi cihazlar, hastalıkların daha hızlı ve doğru teşhis edilmesine olanak tanırken, telemedicine uygulamaları sayesinde acil durumlar uzaktan takip edilebilir hale gelmiştir. Ayrıca, elektronik sağlık kayıt sistemleri, hastaların tıbbi geçmişine hızlı erişim sağlayarak acil durumlarda daha etkili müdahaleler yapılmasına yardımcı olur.

Hastane acil servislerindeki kırmızı alan nedir?

Kırmızı alan ne demek konusunda en acil sağlık sorununa sahip hastaların ilk tedavi gördüğü alandır diyebiliriz. Kırmızı alan hastane acilindeki, aciliyet seviyesi en yüksek hastaların olduğu yerdir. Bu sistemde kırmızı alan, en acil sağlık sorununa sahip olan hastalar için ayrılmış bölümdür. Kırmızı alan hastalıkları şöyle olabilir:

Kalp krizi

Beyin kanaması

Travmatik yaralanmalar (kafa travması, göğüs travması, karın travması vb.)

Ciddi solunum yetmezliği

Yoğun kanamalar

Şok

Bilinç kaybı

Konvülsiyon (sara krizi)

Diyabetik koma

Kırmızı alanda ne yapılır?

Kırmızı alan hastası acil serviste en acil müdahaleyi gerektiren hastalardır. Bu nedenle, hastanede kırmızı alan bölümünde bekleme süresi yoktur ve hastalar öncelikli olarak muayene ve tedavi edilirler. Kırmızı alan muayenesi şu şekilde yapılır:

Ambulansla veya acil servise kendi imkanlarıyla gelen hasta, kırmızı alana alınır.

Hemşire ve doktor tarafından hasta ilk muayene edilir ve hayati fonksiyonları (kalp atışı, solunum, kan basıncı) kontrol edilir.

Hastanın bilinci, oryantasyonu ve genel durumu değerlendirilir.

Hastanın hayati fonksiyonları normal sınırlar dışındaysa, gerekli müdahaleler yapılarak stabilize edilir.

Oksijen tedavisi, damar yolu açılması, kalp masajı, defibrilasyon gibi işlemler uygulanabilir.

Hastanın tıbbi geçmişi ve şikayetleri dinlenir.

Fizik muayene yapılır.

Gerekli tetkikler istenir (kan tahlili, röntgen, EKG, BT taraması vb.).

Tanı konulur ve acil tedavi planı oluşturulur.

Tanıya yönelik ilaç tedavisi başlanır.

Gerekirse cerrahi müdahaleye alınabilir.

Yoğun bakıma transfer edilebilir.

Hastanın durumu yakından takip edilir ve gerekli müdahaleler devam edilir.

Durumu stabilize olduktan sonra tedavisine devam edilir veya taburcu edilir.





