Hastane acil servislerindeki sarı alan nedir? Sarı alan hastalıkları

Acil servislerde triage adı verilen önceliklendirme sistemi kullanılarak, hastaların durumlarına göre aciliyet sırası belirlenir. Bu sayede en acil müdahaleye ihtiyaç duyan hastalara öncelik tanınır.

Hastane acil servislerindeki sarı alan nedir?

Hatanelerde kırmızı alan, yeşil alan ve sarı alan uygulaması ile acil servislerde daha hızlı ve etkin bir hizmet sunulması amaçlanmaktadır. Bu sayede, acil müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar daha hızlı bir şekilde tedaviye alınabilmektedir. Hastane acil servislerindeki sarı alan nedir sorusuna kısaca aciliyet derecesi daha orta seviyede olan hastaların tedavi olduğu yer diyebiliriz.

Sarı alan, kırmızı alana göre daha az aciliyette ancak yeşil alana göre daha üst seviyede aciliyettedir. Hastanede sarı alan nedir konusunda sarı alan acil tıbbi müdahale gerektiren hastalar için ayrılmıştır. Sarı alan hastalıkları şöyledir:

Kusma, ishal, karın ağrısı

Orta derece yanıklar

Kemik kırıkları ve eklem çıkıkları

Ağır alerjik reaksiyonlar

Ateşli hastalıklar

Solunum yolu enfeksiyonları

Baş dönmesi, bayılma

Ani ve şiddetli karın ağrısı

Göğüs ağrısı

Sarı alanda hastalar yeşil alandaki hastalar gibi ayakta tedavi edilebildiği gibi bazı gereken durumlarda yatarak tedaviye alınabilir ve hastanın durumu stabil olduktan sonra taburcu edilir. Sarı alan hastaları acil serviste yeşil alan hastalarına göre daha fazla tıbbi müdahale ve tetkike ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, sarı alanda bekleme süresi yeşil alana göre daha uzun olabilir.

Yeşil alan sarı alan farkı ne?

Hastane acil servislerinde hastalar tıbbi durumlarının aciliyetine göre renk kodlaması sistemi ile kategorize edilir. Bu sistemde yeşil alan ve sarı alan, acil serviste karşılaşılan iki farklı hasta grubunu temsil eder. Acilde sarı alan ne demek konusunda sarı alan hastalıkları, yeşil alana göre aciliyet derecesi daha orta seviyededir. Sarı alan hastalıklarında hayati tehlike bulunmasa da acil müdahale gerekir ve bekleme süresi yeşil alana nazaran daha uzundur.





