HABER

Hastane asansöründe hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 13:36 | Son Güncelleme

Antalya'da hasta gibi davranan şüpheli, hastane asansöründe iki kişinin çantası ve cebinden 4 bin 800 lira çaldığı iddiasıyla yakalandı

Antalya'da hasta gibi davranan zanlı, hastane asansöründe iki kişinin çantası ve cebinden 4 bin 800 lira çaldığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayene olmak için gelen iki kişi, hastane asansöründe çantaları ve ceplerindeki paraların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarından müştekilerin 4 bin 800 lirasını çaldığı öne sürülen şüphelinin G.K. isimli kadın olduğunu belirledi.

Şüpheli kadın gözaltına alındı.

İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu! İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu!
Göç İdaresi'nden tartışılan konuyla ilgili açıklamaGöç İdaresi'nden tartışılan konuyla ilgili açıklama
Fotoğraflar // Beykoz'da denizde kaybolan çocuğun cesedi bulunduFotoğraflar // Beykoz'da denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık hasta hastane polis

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayı içinde patlayıcı ele geçirildi

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

Beykoz'da kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden düzensiz göçmen açıklaması

Göç İdaresi'nden tartışılan konuyla ilgili açıklama

Bakan Dönmez: 'Yavuz' Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

Mahkemeden emsal karar! 'AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu'

AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.