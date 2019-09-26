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Hastane asansöründe yankesicilik!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 12:03 | Son Güncelleme

Adana'da bir kamu hastanesinin asansöründe hasta yakınının 2 bin lira parasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı öne sürülen yaşlı adam tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yeni Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Bir hasta yakını gibi bir kamu hastanesine gelen Murat A. (70) asansöre binerek burada hasta yakını Mustafa K.'ye yaklaşıp, cebindeki 2 bin lira parayı yankesicilik yöntemiyle çalarak kayıplara karıştı. Mustafa K. bir süre sonra parasının olmadığını fark edince hemen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu. Polis yapılan başvuru üzerine hastanenin güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Polis kısa sürede zanlının Murat A. olduğunu tespit ederken, zanlının yankesicilikten 12 suç kaydı bulunduğu, ayrıca yaralama, resmi belgede sahtecilik, eşini darp, tehdit ve hakaretten de suç kaydı olduğu öğrenildi.

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Polisin yaptığı baskınla yakalanan Murat A., emniyetteki sorgusunda parayı almadığını ileri sürdü. Zanlı sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Yankesicilik

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