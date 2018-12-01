Hastane bahçesinde akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)- MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında hastane bahçesinde silahlı kavga çıktı, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.15 sıralarında Turgutlu Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Hastane bahçesinde karşılaşan ve husumetli oldukları iddia edilen C.T. ile akrabaları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine C.T., yanında taşığı tabancayla akrabalarının üzerine ateş açtı. Olayda Hamdullah Çelik (32), Cevdet Çelik (45), Ümit Çelik (41), M. Şerif Sayhan (55) ve hastane bahçesinde oturan Serkan Sakarya (43) yaralandı. Yaralılar, olayın yaşandığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, iki kişinin hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olaydan sonra hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgeye şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Polis, H.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

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