HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hastane bahçesinde büyük gerginlik! Bir anda silahına sarıldı

Hastane bahçesinde büyük gerginlik! Bir anda silahına sarıldı

08.02.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te özel bir hastanede yatan hastayı ziyarete gelen ve akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada kan akmasını sağduyulu vatandaşlar araya girerek önledi. O anlar vatandaşların cep telefonu tarafından kaydedildi.

Hastane bahçesinde büyük gerginlik! Bir anda silahına sarıldı

Kavga, Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana geldi. Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yatan aile büyüklerini ziyarete gelen akrabalar arasında tartışma yaşandı.

ELİNDE SİLAH OLAN KİŞİYİ VATANDAŞLAR DURDURDU

Tartışma kısa sürede yumruklu ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşlar elinde silah olan bir kişiyi tutarak ateş etmesini önledi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de olaya karışan şahısları gözaltına aldı.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Olayla ilgi soruşturma sürerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süleymaniye'nin siluetini bozan inşaat için flaş kararSüleymaniye'nin siluetini bozan inşaat için flaş karar
Eminönü'nde görüntülendi! "İstanbul'da ilk defa görüyoruz"Eminönü'nde görüntülendi! "İstanbul'da ilk defa görüyoruz"
Üsküdar'daki bir binada patlama! Yaralılar varÜsküdar'daki bir binada patlama! Yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Yasak kardeşlere ters köşe

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Yasak kardeşlere ters köşe

Ekrem İmamoğlu "Ortak açıklamamızdır" diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu "Ortak açıklamamızdır" diyerek duyurdu!

Tanju Özcan'dan çok konuşulacak 'erken seçim' formülü

Tanju Özcan'dan çok konuşulacak 'erken seçim' formülü

İlginizi Çekebilir

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

229 bin dolar kazandığını fark etmedi! Arayıp buldular

229 bin dolar kazandığını fark etmedi! Arayıp buldular

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Bilim insanlarından korona itiraflar: Pişmanım

Bilim insanlarından korona itiraflar: Pişmanım

Hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu öldürüyor!

Hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu öldürüyor!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.