Hastane bahçesinde büyük gerginlik! Bir anda silahına sarıldı

Kavga, Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana geldi. Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yatan aile büyüklerini ziyarete gelen akrabalar arasında tartışma yaşandı.

ELİNDE SİLAH OLAN KİŞİYİ VATANDAŞLAR DURDURDU

Tartışma kısa sürede yumruklu ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşlar elinde silah olan bir kişiyi tutarak ateş etmesini önledi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de olaya karışan şahısları gözaltına aldı.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Olayla ilgi soruşturma sürerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. (İHA)



