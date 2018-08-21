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Hastane bahçesinde fare paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 17:47 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde görülen lağım faresi, paniğe neden oldu.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde görülen lağım faresi, paniğe neden oldu. Güvenlik görevlilerinin kovaladığı fare, gözden kayboldu. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis girişinin karşısındaki kafenin bahçesinde, hasta yakınları bir fare gördü. Fareyi görenler, çığlık atarak kaçıştı. Bunun üzerine hastanenin güvenlik görevlilerinden biri, fareyi bahçeden çıkarmak için uğraştı. Güvenlik görevlisi, bir süre kovaladığı fareyi tuvaletlerin bulunduğu yere kadar götürdü. Fare, burada gözden kayboldu, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

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