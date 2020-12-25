Hastane bahçesinde köpeği ezen doktor hakim karşısına çıktı

Maltepe’de hastane kampüsünde yatan ‘Max’ isimli köpeğin üzerinden araçla geçerek ölümüne neden olan Doç. Dr. Birsen Ocaklı “mala zarar verme” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Sanık Ocaklı, “Köpeğe kasıtlı olarak zarar vermedim” diyerek köpeğin üzerinden geçtiğini fark etmediğini öne sürdü. Maltepe’de 14 Mayıs 2020 tarihinde Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kampüsü’nde yerde yatan ‘Max’ isimli köpeğin aracıyla üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında “mala zarar verme” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne görevli Doç. Dr. Birsen Ocaklı’nın yargılanmasına başlandı. Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Birsen Ocaklı ile avukatı katılırken, müşteki doktor Alev Eda Okutan Sarıbeyliler ile avukatı da salonda hazır bulundu. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Vekilleri avukatları da izleyici olarak duruşmaya katıldı.

“Kasıtlı olarak zarar vermedim”

Duruşmada savunma yapan sanık Birsen Ocaklı, “Süreyyapaşa Hastanesi’nde göğüs hastaları doktoruyum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kesinlikle köpeğe bilerek, fark ederek, kasıtlı olarak zarar vermiş değilim. Olayı 14 Mayıs 2020 tarihinde karakola çağrıldığımda öğrendim. Yüksek bir aracım vardır. Köpeği ezdiğimin farkına varmadım. Fark etseydim köpeği veterinere götürürdüm. Taş ya da tümsekten geçer gibi oldum ancak neye çarptığımı ya da neyin üzerinden geçtiğimi fark etmedim. Bir hafta sonra karakolda olayı duydum” dedi.

“Beraatime karar verilsin”

Ceza alması halinde ertelenmesini isteyip istemediği sorulan sanık Ocaklı, “Beraatime karar verilmesini talep ediyorum. Ceza verilecekse hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verilmesini kabul ederim” diyerek duruşmadan vareste tutulmayı istedi.

“Dalgınlık mı diyelim?”

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı Nafiye Ceylan, “Olay günü müvekkil hastaneye yüksek kasa aracı ile gelmiş, aracından inmiştir. Bu sırada talihsiz köpek ise yerde uyumaktadır. Müvekkil ise bunu görememiştir. Aracı sallanınca bir tümseğin üzerinden geçtiğini düşünmüş, aynalardan baktığında bir şey göremeyince yoluna devam etmiştir. Müvekkilin görerek, bilerek bir köpeğe çarpması söz konusu değildir. Çarptıktan sonra görüp olay yerinden kaçması söz konusu değildir. Dalgınlık mı diyelim, trafikte herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Sosyal medyada müvekkil bu olay nedeniyle hayvan düşmanı olarak lanse edilmiştir. Böyle bir durum söz konusu değildir. Müvekkil pandemi doktorudur. Pandemi döneminde yorgunluk da söz konusudur” şeklinde konuştu.