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Hastane bahçesinde korku dolu anlar

24.02.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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Tokat’ın Erbaa ilçesinde hastane bahçesinde bir otomobilde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.Edinilen bilgiye göre; Erbaa Devlet Hastane bahçesinde park halinde bulunan Necati U., Tofaş marka otomobilini çalıştırmak istedi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde hastane bahçesinde bir otomobilde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre; Erbaa Devlet Hastane bahçesinde park halinde bulunan Necati U., Tofaş marka otomobilini çalıştırmak istedi. Kontağı çevirdikten kısa bir süre sonra otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. LPG’li otomobilin patlama ihtimali nedeni ile kısa süreli panik yaşandı. Yangına hastanenin özel güvenlik görevlileri anında müdahale etti. Motor kısmından alev alan otomobil kısa sürede yangın tüpü sıkılarak söndürüldü. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek soğutma işlemi yaptı. Maddi hasarla atlatılan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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