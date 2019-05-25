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Hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 22:26 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan Anıl C.

Hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan Anıl C. (26), sol bacağından vurularak yaralandı.
Olay, öğlen saatlerinde İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'ndeki özel hastanenin Acil Servisi önünde meydana geldi. Kimliği bilinmeyen şüpheli, iddiaya göre hastane önündeki Anıl C.'ye tabancayla ateş etti. Sol bacağından yaralanan Anıl C., hastanede tedaviye alındı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede yerde 5 kovan buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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