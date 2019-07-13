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Hastane bahçesinde yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 17:10 | Son Güncelleme

BURSA'da, uyuşturucu sattığı belirlenen Maşallah T., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla İnegöl Devlet Hastanesi'nin bahçesinde yakalandı.

Hastane bahçesinde yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'da, uyuşturucu sattığı belirlenen Maşallah T., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla İnegöl Devlet Hastanesi'nin bahçesinde yakalandı. Maşallah T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığını belirlediği Maşallah T.'yi takibe aldı. Yapılan takibin ardından şüphelinin bulunduğu İnegöl Devlet Hastanesi'nin bahçesine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Yakalanan Maşallah T., gözaltına alındı. Maşallah T.'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Maşallah T. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Maşallah T.. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hastane bahçesinde yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandıHastane bahçesinde yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

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