HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hastane bahçesinde yangın paniği

Hastane bahçesinde yangın paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 14:33 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde devlet hastanesi bahçesinde izmaritten çıktığı tahmin edilen yangının ağaçlara sıçraması panik yaşattı.Alınan bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında devlet hastanesi bahçesindeki otların bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adana’nın Kozan ilçesinde devlet hastanesi bahçesinde izmaritten çıktığı tahmin edilen yangının ağaçlara sıçraması panik yaşattı.
Alınan bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında devlet hastanesi bahçesindeki otların bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. 3 dönüm alanda bulunan çam ağaçlarına sıçrayan yangına itfaiye ekipleri ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri müdahale etti.
Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangını söndürmek için hastane çalışanları ve hastane bahçesinde bulunan hasta yakınları da destek verdi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar! Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar!
Kocaeli’de kan donduran dakikalar!Kocaeli’de kan donduran dakikalar!
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
1/
En Çok Okunan Haberler
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Ünlü oyuncu arabada cinsel ilişkiye girenleri görünce bakın ne yaptı
Ünlü oyuncu arabada cinsel ilişkiye girenleri görünce bakın ne yaptı
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Diğer Haberler
Bakan Koca: Teyakkuz halini gevşetemeyiz, hazırlıklı olmalıyız
Bakan Koca: Hazırlıklı olmalıyız
Kocaeli’de kan donduran dakikalar! Eve girip kadını rehin almaya çalıştı
Kocaeli’de kan donduran dakikalar!
Hava durumuyla ilgili AFAD'dan kritik uyarı! Hepsi bugün ve yarın bekleniyor
AFAD'dan kritik uyarı! Hepsi bugün ve yarın bekleniyor
Ev kiralarken imzaladı gelen hacizle hayatının şokunu yaşadı
Ev kiralarken imzaladı gelen hacizle hayatının şokunu yaşadı
Kayseri Valisi'nden dikkat çeken sigara kararı! 900 TL 'maske takmama cezası' uygulanacak
Kayseri Valisi'nden dikkat çeken sigara kararı!
Paşinyan, Rus kanalına röportaj verirken elektriksiz kaldı
Rus kanalına konuşan Paşinyan'a canlı yayında şok
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.