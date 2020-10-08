Hastane bahçesinde yangın paniği

Adana’nın Kozan ilçesinde devlet hastanesi bahçesinde izmaritten çıktığı tahmin edilen yangının ağaçlara sıçraması panik yaşattı.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında devlet hastanesi bahçesindeki otların bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. 3 dönüm alanda bulunan çam ağaçlarına sıçrayan yangına itfaiye ekipleri ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri müdahale etti.

Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangını söndürmek için hastane çalışanları ve hastane bahçesinde bulunan hasta yakınları da destek verdi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

