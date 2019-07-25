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Hastane bahçesinde yaşayan engelli adama yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:39 | Son Güncelleme

Denizli'de çocukları tarafından terk edildikten sonra hastane bahçesinde yaşamaya başlayan engelli 68 yaşındaki Hamza Ç, yaşlı bakımevine yerleştirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yaklaşık 15 gündür hastane bahçesinde yaşamını sürdüren 68 yaşındaki Hamza Ç. yetkililer tarafından yaşlı bakımevine yerleştirildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Denizli Devlet Hastanesi bahçesinde yaşlı bir vatandaşın bankta yaşadığı ve ihtiyaçlarının esnaf tarafından karşılandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hastane bahçesine gelen ekipler burada yüzde 68 engelli raporu bulunan Hamza Ç'nin iki çocuğunun olmasına rağmen kabul edilmediği için sokakta yaşadığını tespit etti.

Sağ kolu ve bacağını güçlükle kullanabilen ve bastonuyla yürüyebilen Hamza Ç, sağlık kontrolünün ardından yaşlı bakımevine yerleştirildi.

Hamza Ç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "iki çocuğunun kendisini kapının önüne koyduğunu ve kiracı olarak yaşadığı evden de çıkarıldığı için sokakta kaldığını" anlattı.

Hastane bahçesindeki bankta yattığını belirten Çevik, "Kalacak yerim yok. Ev sahibim evini satınca sokakta kaldım. Çocuklarım beni istemiyor. Üzerimdeki elbiseler dışında bir şeyim yok. Çocuklarımı aradığımda telefonu yüzüme kapatıyorlar. Sadece yatacak bir yer istiyorum. Engelli maaşımın tamamını vermeye hazırım." diye konuştu.

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engelli hastane yardım yaşlı

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