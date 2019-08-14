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Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 12:30 | Son Güncelleme

ANTALYA'da hastane bahçesinde bankta erkek cesedi bulundu.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da hastane bahçesinde bankta erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin, İsmail Aslan (42) olduğu belirlendi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde molaya çıkan hemşireler, bankta bir kişinin hareketsiz yattığını görünce önce hastane güvenliğine daha sonra da polise bilgi verdi. Bahçeye gelen sağlık ekibi, bankta oturur halde hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail Aslan olduğu belirlenen kişinin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılacak.

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