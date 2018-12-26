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HASTANE BAHÇESİNDEKİ ESKİ BÜFE YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 13:14 | Son Güncelleme

  Bakırköy Dr.

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesindeki bulunan ve kullanılmayan tek katlı boş büfe binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın öğle saatlerinde meydana geldi. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan ve daha önce büfe olarak kullanılan binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi hastaneye sevk edildi. Bu sırada bazı görevlilerde yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Görüntü dökümü:
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-Yangından cep telefonu görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinden ve araçlardan görüntü
-Diğer detaylar

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