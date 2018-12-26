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Hastane bahçesindeki kavga kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 12:45 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda bulunan bir hastanenin bahçesinde iddiaya göre otopark tartışması yüzünden özel güvenlik görevlileriyle bir vatandaş arasında yumruklaşmaya varan kavga çıktı.

Alper KORKMAZ /İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda bulunan bir hastanenin bahçesinde iddiaya göre otopark tartışması yüzünden özel güvenlik görevlileriyle bir vatandaş arasında yumruklaşmaya varan kavga çıktı. Yaşananlar o anlar cep telefonlarına yansıdı. Olay dün Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aracıyla hastaneye gelen bir vatandaş aracını park etti. Bunun üzerine hastanede görevli özel güvenlik görevlileri ile vatandaş arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Karşılıklı yumruklaşan ve küfürleşen tarafların kavgasını çevredeki vatandaşlar ayırdı. Bu sırada yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

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