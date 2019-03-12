Hastane bahçesindeki uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonda hastane bahçesinde uyuşturucu alışverişi yapan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, teknik ve fiziki takipte olduğu şahsıları Safranbolu Devlet Hastanesi bahçesinde uyuşturucu alışverişi yaparken suçüstü yakalamıştı. Üzerlerinde 152 adet ecstasy ve 2 gram skunk ile yakalanan F.K. (20) ve N.Ç. (32) isimli iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken E.K. (24) isimli şahsı ile adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

