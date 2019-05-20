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Hastane bahçesindeki yılan korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 11:54 | Son Güncelleme

Denizli'nin Tavas Devlet Hastanesi'nin bahçesinde görülen yılan, vatandaşları tedirgin etti.

Denizli'nin Tavas Devlet Hastanesi'nin bahçesinde görülen yılan, vatandaşları tedirgin etti. İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan, doğaya salındı.
Tavas Devlet Hastanesi'nin bahçesinde dün (pazar) saat 17.00 sıralarında bir yılan gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, ekiplerin kullandığı özel ekipmanla yakalandı. Yılanı bir fileye koyan ekipler, dağlık bir alana götürerek burada doğaya saldı.

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