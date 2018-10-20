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Hastane bahçesinden otomobil çalan 2 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 17:48 | Son Güncelleme

AKSARAY'da hastane bahçesinden düz kontak yöntemiyle otomobil çalan 2 şüpheli, polisin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu yakalandı.

Hastane bahçesinden otomobil çalan 2 şüpheli yakalandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da hastane bahçesinden düz kontak yöntemiyle otomobil çalan 2 şüpheli, polisin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu yakalandı. Şüphelilerden Okan K., tutuklanırken V.K., ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olay, dün gece Zafer Mahallesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde park halindeki Kamil D.'ye ait 68 FC 865 plakalı otomobil çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın gerçekleştiği bölgede güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan araştırmalar sonucunda otomobilin Okan K., (30) V.K., (28) tarafından düz kontak yöntemiyle çalındığı belirlendi. Otomobilin izin süren polisler, Ortaköy ilçesinde çalıntı otomobil ile birlikte şüpheliler Okan K., ile V.K.,'yi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Okan K., nöbetçi mahkemece tutuklanırken V.K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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