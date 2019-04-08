Hastane çalışanları 'Krav Maga' öğreniyor

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR, (DHA)- ULUSLARARASI Kendini Koruma ve Mücadele Organizasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Bircan Pilatin, hastanede çalışan güvenlik görevlilerine dövüş sanatı 'Krav Maga' eğitimi veriyor. Hastane çalışanları, birçok dövüş sanatının karması olarak bilinen 'Krav Maga' ile son dönemlerde sağlık personellerine yönelik artan şiddet eylemlerini engellemeyi amaçlıyor.

Uluslararası Kendini Koruma ve Mücadele Organizasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Bircan Pilatin, ekibiyle birlikte Bağlar Gençlik Merezi'ndeki spor salonunda, hastanede çalışan güvenlik görevlilerine yönelik 'Krav Maga' eğitimi veriyor. Sağlık personellerine yönelik artan şiddet eylemlerinin önüne geçilmesi amacıyla eğitimleri gönüllü olarak veren Pilatin ve ekibi, bu sanatla yaşanabilecek bir şiddet eylemini profesyonelce savurmayı öğretiyor.

Pilatin, şiddeti önlemeye yönelik eğitimleri gönüllü olarak verdiklerini belirterek, "Savunma sporları federasyonuna bağlı bir derneğiz. Gönüllü olarak güvenlik görevlilerine eğitim veriyoruz. Son zamanlarda sağlık çalışanlarına, öğretmenlere yapılan şiddetler ve bunlara karşı nasıl kendimizi koruyabiliriz, nasıl bir teknik yürütebiliriz, bunun için gönüllü bir ekip oluşturduk ve kendimiz dernek olarak gönüllü eğitim veriyoruz. Güvenlik görevlilerine 2 gün boyunca eğitim vereceğiz. Kendilerine nasıl yaklaşılacağına, güvenlik görevlisinin teknik olarak nasıl şiddeti önleyebileceklerine, sağlık çalışanlarını nasıl koruyabileceklerine yönelik eğitim veriyoruz. Çalışmalarımızın temelinde 'Krav Maga' var. 'Krav Maga' eğitimini 7'den 77'ye herkese veriyoruz. Çocuklardan, ileri yaş gruplarına kadar verebiliyoruz ancak bunun dışında özellikli gruplara veriyoruz. Güvenlik görevlileri, kolluk kuvvetleri gibi" dedi.

'HERKESE 'KRAV MAGA'YI ÖNERİYORUZ'

'Krav Maga' sanatının başta kadın ve çocuklar olmak üzere herkesin öğrenmesi gerektiğini ifade eden Pilatin, "Kendini koruyamayan ve daha çok kadın grupları da önemsiyoruz. Çünkü sokakta veya herhangi bir yerde başımıza gelebilir. Bu spor tamamen gerçek hayatta kendimizi nasıl koruyabileceğimizi öğreten bir programdır. Bu programı özellikle tüm kadın ve çocuklar başta olmak üzere herkesin öğrenmesi gerekiyor. Özellikle çocuklarda odaklanma ve stres atma ile kas ve vücut gelişimini artırmaktadır. Sporun önemini zaten biliyoruz, spor olumsuz davranışlardan koruyor. Biliyoruz, maalesef madde bağımlısı çocuklar var, onları nasıl sokaktan alabiliriz, spora nasıl teşvik edebiliriz, bunlara yönelik çalışmalara da yoğunlaştık. Herkese 'Krav Maga'yı öneriyoruz" diye konuştu.

'KRAV MAGA'YI ÖĞRENDİKTEN SONRA KORKMUYORUM'

'Krav Maga' sanatını öğrendikten sonra tek başına yürürken korkmadığını ifade eden Pilatin, "Bu savunma eğitimini özellikle kolluk kuvvetleri, güvenlik personelleri ve sağlık çalışanları ile doktorlara verilmesi gereken bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Kişinin kendini koruyabilmesi, bu sanatın en büyük özelliğidir. Ayrıca kişiye özgüven de sağlıyor. Bu sporu yaparken sakin olmayı, kalp atışlarını kontrol edebilmeyi, olaylara daha sağlıklı yaklaşabilmeyi öğreniyorsunuz. Hem şiddete karşı kendini korumayı, hem de şiddeti önleyebilmeyi öğreniyorsunuz. Saldırgan olduğu zaman nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kendi mesleğin dışında savunma sporlarıyla ilgileniyorum. Kadınların özellikle öğrenmesini istiyorum. Bunu öğrendikten sonra en güzel tarafı sokakta yürürken, bir evin kapısından girerken, karanlık bir yerde yürürken, korkarak yürümüyorum. Bu inanılmaz bir rahatlık veriyor bir kadın için. Günümüzde taciz, şiddet, kapkaç gibi olaylar var. Bunları önlemek adına, kendimi korumak adına bu sporun yapılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'KRAV MAGA' NEDİR?

'Krav Maga', yakın zamanda İsrail savunma birliklerince geliştirilen bir dövüş sanatıdır. Dövüş anlamına gelen 'krav' ile temas anlamına gelen 'maga' sözcüklerinin birleştirilmesiyle ismi ortaya çıkan dövüş sanatı, boks, kick boks, muay thai, judo, ju jitsu, bjj, aikido, karate ve tekvando tekniklerini içerisinde barındırıyor. 'Krav Maga'da öldürme teknikleri çıkarılarak, kişisel savunma için daha basit hale getirilmiştir.