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  4. Hastane çalışanları şikayet etti, AFAD ve itfaiye inceledi

Hastane çalışanları şikayet etti, AFAD ve itfaiye inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:21 | Son Güncelleme

YEDİKULE Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde havalandırma sisteminden sızdığı öne sürülen gaz paniğe neden oldu.

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) YEDİKULE Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde havalandırma sisteminden sızdığı öne sürülen gaz paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde hastanenin acil bölümde bazı çalışanlar boğazlarında yanma hissetti. Gaz sızıntısından şüphelenen çalışanlar hastaların kaldığı odaların kapılarını kapattı. Hastaneye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gaz sızıntısının hissedildiği koridorun boşaltılmasının ardından AFAD ekipleri cihazlarla inceleme yaptı. Bir süre çalışma yapan AFAD ve itfaiye ekipleri hastaneden ayrıldı. Hastane yönetiminden konuya dair açıklama yapılmadı.
(FOTOĞRAF)

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