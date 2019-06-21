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Hastane çalışanlarına bıçaklı saldırı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 12:46 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde hasta yakınları hastane çalışanlarına bıçakla saldırdı.

Hastane çalışanlarına bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde hasta yakınları hastane çalışanlarına bıçakla saldırdı. Yaşanan olayda iki kişi bıçaklanırken, iki kişi de gözaltına alındı.
Olay, Serdivan ilçesinde bulunan Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde meydana geldi. Röntgen için doktor muayene odasından bir alt kata inen hasta yakınları, röntgen çekilen hasta varken içeri girmek istedi. Röntgen teknisyenleri duruma müdahale edince tartışma çıktı. Hastane çalışanlarına saldıran hasta yakınları M.S. ve A.G. isimli röntgen çalışanını bıçakladı. A.G., omzundan, M.S., ise sırtından bıçak darbesi aldı. Hastanede beyaz kod verildi. Bıçaklanan hastane çalışanlarından M.S., daha sonra ambulansla SEAH’a nakledildi.
Yaşanan olay sonrası 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde şahısların sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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