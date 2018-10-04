Hastane çatısında intihara kalkışan genç kızı polis engelledi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, özel bir hastanenin çatı katına çıkıp intihar girişiminde bulunan Ezgi K. (19), polisler tarafından bir anlık dalgınlığından faydalanılarak bulunduğu yerden indirildi.
Olay, saat 16.30 sıralarında Sağlık Caddesi üzerinde meydana geldi. 5 katlı özel bir hastanenin çatı katına çıkan Ezgi K., ailesinin sevdiği kişiyle evlenmesine izin vermediği için atlayacağını söyledi. Çatının uç noktasına kadar giden ve elinde sevdiği gencin fotoğrafını taşıyan Ezgi K.'yı görenler durumu polis ve diğer ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, genç kızı ikna etmek için konuşmaya başladı. Polisler, ikna etmek için konuştuğu genç kızı bir anlık dalgınlığından yararlanarak kolundan tutarak geri çekti. Genç kız, daha sonra çatı katına yanaşan itfaiye aracıyla aşağı indirilerek hastaneye götürüldü.
FOTOĞRAFLI
ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı
Devlet Bahçeli'den 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü
WhatsApp kullanıcılarına müjdeli haber: Beklenen video özelliği geldi!
Yasak aşk vahşeti 6 yıl sonra çözüldü!
Eski başbakanın eşine para aklama suçlaması
40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor
Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış
HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor
İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına sadece günler kaldı! Peki bizi neler bekliyor?
AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum