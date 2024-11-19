Hastane değil darphane işletmişler! Hastane yöneticisinin her bebek başına verdiği parayı açıkladı! Bir de aylığım 400 bin lira demişti

Sağlık sektörünün yüz karaları yenidoğan çetesi itiraflarına başladı. Şu anda bilinen 10 bebeğin ölümüne neden olan ve sayısı bilinmeyen bebeğin de sağlığına göz diken gözleri dönmüş caniler bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Türkiye yapacakları savunmaları merak ederken ne kadar ceza alacakları da yakından takip ediliyor. Örgütün elebaşı Fırat Sarı. Dün mahkemede ise sadece hemşire Hakan Doğukan Taşçı konuştu. Bugün diğer sanıklara da sorular yöneltilecek. Dün 11 saat süren duruşma bugün 10'da başladı. Fırat Sarı dünkü açıklamasında aylık gelirinin 400 bin lira olduğunu söyledi. Ancak Taşçı'nın ifadesi Sarı'nın 400 binden fazla geliri olduğunu ortaya koydu.

"DÜRÜSTLÜKLE İFADEMİ VERDİM"

Duruşmada ilk savunmayı yapan hemşire Hakan Doğukan Taşçı, "Savunma yapacağım. Öncelikle tutuklandıktan sonra kendim yaptığım işlemi söyledim ve kabul ettim. Soruşturma aşamasında dürüstlükle ifadelerimi verdim. Bazı konulardaki suçlamaları kabul etmiyorum. Kasten öldürme suçunu kabul etmiyorum. Sadece telefon tapelerinden bilir kişi raporu yazılmış. 2014 yılında sağlık lisesinden mezun oldum.10 yıldır yenidoğan yoğun bakımda çalışıyorum.

7-8 hastanede çalıştım. Hepimiz sağlık sektöründe olduğumuz için diğer sanıkları hepimiz tanırız. Çoğunu tanıyorum. Fırat Sarı'yı Reyap hastanesinden tanıyorum. Hasan Basri arkadaşım. Davamız bir çok eylemden oluşuyor. Bir çok suçlama var. Bazı sistemli yanlışlıklar var" demişti.

"FIRAT BASKI KURUYORDU"

Fırat sarı ile olan ses kaydı sorulan hemşire Hakan Doğukan Taşçı, "Her hastane sahibi para kazanmak ister. Hasta sayılarının fazla tutulması için Fırat Sarı'ya baskı kuruyor. Fırat'ta bana bunu aktarıyor" şeklinde yanıtladı.

Taşçı ayrıca Fırat Sarı'nın hastalara fazla ücret söylediğini ve aradaki komisyonu kendisine aldığını dile getirdi.

"YOĞUN BAKIM NE KADAR DOLUYSA O KADAR PARA KAZANILIYOR"

Yoğun bakım boşalınca Fırat Sarı'nın sitem ettiğini ve "Hasta yok doldur" diyerek bir günde doldurulmasını istediğini belirten Taşçı, "Yoğun bakım ne kadar dolu olursa o kadar para kazanılıyor" diye konuştu.

BEBEK BAŞINA 10 BİN

Savunmasında durumu kritik bir bebek için yardım istenen bir doktorun "Çek fişi gitsin" dediğini de söyleyen Taşçı, Şafak hastanesinin yöneticisinin ise Fırat Sarı'ya oraya sevk edilen her bebek başına 10 bin TL verdiğini ifade etti.