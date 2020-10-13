Hastane dönüşü kaza: 4 yaralı

Zonguldak’ta kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı. Kazada korku dolu anlar yaşayan 4 yaşındaki çocuğun yardımına koşan İHA muhabiri, kamerasını bırakarak ağlayan çocuğu teselli etti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.30 sıralarında Çaydamar Mahallesi Gaca köyü istikametinde meydana geldi. Hayrullah A.’yı hastaneye getiren 54 yaşındaki Hüseyin K. idaresindeki Tofaş marka otomobil, hastane dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 10 metreden şarampole uçtu. Kazanın ardından Sevinç K. (54) ile 4 yaşındaki torunu Hüseyin A. kendi imkanlarıyla ters dönen araçtan çıkarak beklemeye başladı. Otomobilin kornasının dakikalarca takılı kalmasıyla çevreden geçen diğer sürücüler durumu fark etti. Sürücü Hüseyin K. ise yola çıkarak yardım istedi. Ekiplerin gelmesiyle birlikte yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın şokuyla etrafında olup biteni anlamaya çalışan Hüseyin A.’yı anneannesi Sevinç K. teselli etmeye çalıştı.

Kamerasını bırakıp yardıma koştu

Kazayı haberleştirmek üzere olay yerine ulaşan İHA Muhairi Ahmet Bilal Hamzaçebi, küçük çocuğun ağlamasını duyunca ekiplere yardım etti. Diğer yaralının ekiplerce kurtarılmaya çalışıldığı sırada İHA Muhabiri Hamzaçebi, küçük çocuk ve anneannesini teselli etmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin sedyeye koyduğu minik Hüseyin, yanına gofretinin de konulmasını istedi. 112 ekiplerinin "Gofretini al, boncuğunu da al" diyerek sedyeye bağladığı küçük çocuk, ekiplerin yardımıyla yukarı taşındı. Korktuğunu söyleyen küçük çocuğa, "Korkma birazdan buradan çıkacağız" diye moral vermeye çalışan İHA muhabiri, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kaza olduğunu duyduk. Olay yerine geldik. Sadece ambulanslar vardı. Çocuk ağlaması sesini duyunca. İnsanlık görevim olarak kamerayı bırakmayı düşündüm. Yaralı bir abla vardı. Ayağında kanaması vardı. Ekiplerin gösterdiği biçimde ablaya tampon yapmaya çalıştım. Sedyeye yükledik. Aracı kaldırdık. Engelli bir ağabey vardı. Yaralıları çıkardık. Biz de sonuçta insanız."

Araçta sıkışan Hayrullah A. ise AFAD ve 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak sedyeye alındı. Büyükanne ve torununun da sedye ile yola çıkartılıp ambulansa alınmasının ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

