HABER

Hastane güvenlik görevlisi kazada öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 09:55 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Engin Salık (24), kaldırıldığı hastanede öldü.

Hastane güvenlik görevlisi kazada öldü

Bahattin ALBAYRAK/ SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Engin Salık (24), kaldırıldığı hastanede öldü.
Denizli-Aydın karayolu üzerindeki Atça Mahallesi Sanayi Kavşağı'ndaki kaza, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Nazilli Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Engin Salık, mesai bitiminde 09 BV 268 plakalı motosikletiyle ilçe merkezindeki evine doğru yola çıktı. Salık kullandığı motosikletle, Serpil Kığılı yönetimindeki 09 V 1465 plakalı otomobile arkadan çarptı. Devrilen motosikletle yolda sürüklenen Salık, kazada ağır yaralandı. Yaralı Salık, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Salık kurtarılamadı. Salık'ın başına kaskını taktığı ancak ipini bağlamadığı için kaza sırasında kafasından koruyucu başlığın fırladığı öğrenildi. Serpil Kığılı, polis ekiplerince emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF

Hastane güvenlik görevlisi kazada öldüHastane güvenlik görevlisi kazada öldüHastane güvenlik görevlisi kazada öldü

PARTNERMüge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...Müge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...
Babaya son bakışBabaya son bakış
İspanyol turist, kapısı kilitlenen kalede mahsur kaldıİspanyol turist, kapısı kilitlenen kalede mahsur kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Biz bitti demeden bitmedi! Son dakikada kazandık

Biz bitti demeden bitmedi! Son dakikada kazandık

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Akçakale'de havan saldırısı!

Gazetecilerin kaldığı otel yakınına havan atıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

YPG/PKK'nın Suruç'taki sivillere yönelik hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

Acı haber... Şehit sayısı yükseldi

Son dakika! Ege Denizi'nde deprem

Ege'de korkutan deprem!

Barış Pınarı Harekatı'nda kaç terörist öldürüldü? Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmeleri...

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Seyir halindeyken bir anda alev aldı

Seyir halindeyken bir anda alev aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.