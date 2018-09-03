Hastane güvenlik görevlisinin dikkati, hayat kurtardı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek Devlet Hastanesi'nde karın ağrısı şikayetiyle sıra bekleyen kişinin kalp krizi geçirdiğini güvenlik görevlisi fark etti. Güvenlik görevlisinin dikkatiyle kriz geçirdiği anlaşılan kişinin kalbine stent takıldı.
Geçen hafta yaşanan olayda, Siverek Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ferda Özkan, karın ağrısı şikayetiyle acil servis önünde bekleyen İsmail Ülüm'ün iyi görünmediğini fark ederek yanına gitti. Güvenlik görevlisi karın ağrısından şikayetçi olan ancak kalp krizi geçirdiğini anladığı Ülüm'ü, kardiyoloji servisine götürdü. Buradaki kontrolde kalp krizi geçirdiği anlayışan Ülüm, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi. Şanlıurfa'daki hastanede kalbine 5 stent takılan Ülüm'ün bu hafta içerisinde de ameliyat edileceği öğrenildi.
Dikkati ile hayat kurtararak takdir kazanan güvenlikçi Ferda Özkan, “Hastanın konuşurken ve yürürken zorlandığını fark ettim. Kalp krizi geçirdiğini anladım ve hemen kendisini kardiyoloji doktoruna götürdüm. Muayenesinde de kalp krizi geçirdiğini anlaşılınca ambulansla Şanlıurfa'ya sevk ettik. Şanlıurfa'da kalbine stent takılmış. Hayatı kurtulduğu için mutlu oldum" dedi.
Görevinin sadece hastanede dolaşarak güvenlik sağlamak olmadığını anlatan Özkan, ilkyardım eğitimi almış olmanın avantajıyla bilinçli hareket ederek hayat kurtarmayı da görev edindiğini kaydetti.
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