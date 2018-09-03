HABER

Hastane güvenlik görevlisinin dikkati, hayat kurtardı

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.09.2018 13:32 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek Devlet Hastanesi'nde karın ağrısı şikayetiyle sıra bekleyen kişinin kalp krizi geçirdiğini güvenlik görevlisi fark etti.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek Devlet Hastanesi'nde karın ağrısı şikayetiyle sıra bekleyen kişinin kalp krizi geçirdiğini güvenlik görevlisi fark etti. Güvenlik görevlisinin dikkatiyle kriz geçirdiği anlaşılan kişinin kalbine stent takıldı. Geçen hafta yaşanan olayda, Siverek Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ferda Özkan, karın ağrısı şikayetiyle acil servis önünde bekleyen İsmail Ülüm'ün iyi görünmediğini fark ederek yanına gitti. Güvenlik görevlisi karın ağrısından şikayetçi olan ancak kalp krizi geçirdiğini anladığı Ülüm'ü, kardiyoloji servisine götürdü. Buradaki kontrolde kalp krizi geçirdiği anlayışan Ülüm, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi. Şanlıurfa'daki hastanede kalbine 5 stent takılan Ülüm'ün bu hafta içerisinde de ameliyat edileceği öğrenildi. Dikkati ile hayat kurtararak takdir kazanan güvenlikçi Ferda Özkan, “Hastanın konuşurken ve yürürken zorlandığını fark ettim. Kalp krizi geçirdiğini anladım ve hemen kendisini kardiyoloji doktoruna götürdüm. Muayenesinde de kalp krizi geçirdiğini anlaşılınca ambulansla Şanlıurfa'ya sevk ettik. Şanlıurfa'da kalbine stent takılmış. Hayatı kurtulduğu için mutlu oldum" dedi. Görevinin sadece hastanede dolaşarak güvenlik sağlamak olmadığını anlatan Özkan, ilkyardım eğitimi almış olmanın avantajıyla bilinçli hareket ederek hayat kurtarmayı da görev edindiğini kaydetti.

PARTNEROrganize geceOrganize gece
Hastane güvenlik görevlisinin dikkati, hayat kurtardıHastane güvenlik görevlisinin dikkati, hayat kurtardı
Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdıAmbulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tütün tüketiminde korkunç rakamlar

Tütün tüketiminde korkunç rakamlar

Çocuklarda uyku sorunu neden olur? Çocuklarda en sık görülen uyku sorunu nedir? Çocukların rahat uyuması için ne yapmak gerekir?

Çocuklarda uyku sorunu neden olur? Çocuklarda en sık görülen uyku sorunu nedir? Çocukların rahat uyuması için ne yapmak gerekir?

Dirençli depresyona lityum tedavisi! Lityum tedavisi nedir? Lityum tedavisi ne kadar sürer? Lütyum tedavisi kilo aldırır mı?

Dirençli depresyona lityum tedavisi! Lityum tedavisi nedir? Lityum tedavisi ne kadar sürer? Lütyum tedavisi kilo aldırır mı?

Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesi nedenleri kadın ve erkek için farklı mıdır? Saç dökülmesi çözümü için şampuan yeterli mi?

Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesi nedenleri kadın ve erkek için farklı mıdır? Saç dökülmesi çözümü için şampuan yeterli mi?

İşitme kaybı başka hastalıkların habercisi olabilir!

İşitme kaybı başka hastalıkların habercisi olabilir!

Bağımlılık nedir? Bağımlılık tedavisi nasıl olur? Bağımlılıkla mücadele etmek imkansız değil!

Bağımlılık nedir? Bağımlılık tedavisi nasıl olur? Bağımlılıkla mücadele etmek imkansız değil!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.