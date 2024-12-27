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Hastane hastane dolaştı... 3 hemşirenin cep telefonu ve cüzdanlarını çalıp, kredi kartıyla harcama yaptı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.12.2024 11:08
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Adana’da hasta ziyareti bahanesiyle 1'i özel, 3 hastaneye giren Emirhan T. (18), 3 hemşirenin cep telefonu ve cüzdanlarını çaldı. Çaldığı bir cüzdandaki kredi kartıyla 10 bin 500 lira harcama yaptığı belirlenen Emirhan T., polis ekipleri tarafından yakalandı. İfadesinde, "Güvenlik kamerasındaki kişi benim ancak hırsızlık yapmadım" diyen Emirhan T., tutuklandı.

Hastane hastane dolaştı... 3 hemşirenin cep telefonu ve cüzdanlarını çalıp, kredi kartıyla harcama yaptı!

Olay, 7 Aralık’ta Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde meydana geldi. Hasta ziyareti bahanesiyle binaya giren Emirhan T., Radyoloji Bölümü’nde dolaşırken, hemşire E.K.’nin içinde kredi ve banka kartları, kimlik, personel kimlik kartı ile 700 lira bulunan cüzdanı çaldı. Odadan çıkarken diğer hemşirelerle karşılaşan Emirhan T., dikkat çekmemek için cerrahi maskeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Hemşirelerden cerrahi maske alan Emirhan T., daha sonra hastaneden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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10 BİN 500 TL'LİK HARCAMA

Emirhan T., 12 Aralık’ta aynı bahaneyle girdiği Balcalı Hastanesi’ndeki bir odadan, hemşire Z.S.Ç.’nin içinde banka, kredi ve kimlik kartının bulunduğu cüzdanı çaldı. Şüpheli, Z.S.Ç.’nin kredi kartıyla 10 bin 500 liralık harcama yaptı.

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CÜZDAN VE BİLEKLİK ALIP ÇIKTI

Emirhan T., 14 Aralık’ta ise Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi’ndeki bir özel hastaneye gidip, bir odadan hemşire İ.Y.’nin çantasındaki cep telefonu ile gümüş bilekliği çalıp, kaçtı.

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"BEN HIRSIZLIK YAPMADIM”

Hemşirelerin ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, Yüreğir ilçesindeki evine baskın yaptığı Emirhan T.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda, “Güvenlik kamerasındaki kişi benim ancak ben hırsızlık yapmadım” diyen Emirhan T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Hemşire hırsızlık hastane
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