Hastane hastane gezdi, içtiği suyla şifa buldu

Bursa’da bir çeşmeden akan şifalı su hastaların akınına uğruyor.

Büyükorhan ilçesinin Karaağız köyünde bulunan şifalı sudan içen vatandaşlar böbrek taşından kurtuluyor. Böbrek rahatsızlığından gitmediği hastane kalmayan Türker Gündüz, içtiği bu şifalı su sayesinde böbrek rahatsızlığından kurtulunca köye cami yaptırdı. Şifalı suyun namı o kadar yayıldı ki, bu sudan içip de şifa bulanlar eşine dostuna haber vererek bu suyu anlatıyor. Bursa şehir merkezine 90 kilometre mesafede bulunmasına rağmen her gün onlarca vatandaş bu sudan doldurmak için köye geliyor. Suyun ayrıca kısır olanlara da şifa olduğu söyleniyor.

Karaağız Muhtarı Arif Yılmaz, "Köyümüzde bulunan bu su şifalıdır. Böbreğinde taş bulunanlar bu sudan içince şifa buluyorlar. Hatta Türker Gündüz isimli bir vatandaş böbrek rahatsızlığından dolayı hastane hastane dolaşıp şifa bulamamış, bu sudan içince hastalığından kurtuldu. Şifa bulduktan sonra köye gelip cami yaptırdı. Buraya her gün onlarca kişi gelip sudan doldurup gidiyor" dedi.

