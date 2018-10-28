Hastane içinde yeni anneler için 5 yıldızlı otel hizmeti

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2 yıldır, doğum yapan annelere yönelik 'Anne Oteli' hizmeti veriliyor. Erken doğum yapan veya bebekleri ağır hastalık geçiren anneler, hastanede 5 yıldızlı otel konforunda misafir ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından 'Anne Dostu Hastane' sertifikası verilen Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anne ve yenidoğanlara yönelik birçok hizmet veriliyor. Annenin hamile kaldıktan sonra ilk muayenesinden itibaren doğuma kadar sürdürülen hizmetlere, doğum sonrasında da aralıksız devam ediliyor. Hastane bünyesinde yenidoğanlar için kurulan Üçüncü Düzey Yoğun Bakım Servisi'nde erken doğan veya çok ağır hastalık geçiren bebekler tedavi ediliyor. Hemşireler ve doktorlar tarafından bebeklerin tedavileri yakından takip edilirken, anneler için de hastane içinde bulunan 'Anne Oteli'nde hizmet veriliyor. Hastane binasında 5 yıldızlı otel konforunda misafir edilen anneler, hem bebeklerinin tedavisini yakından takip etme ve emzirme fırsatı buluyor hem de her gün evlerine gidip gelirken, kaybedecekleri zamanı bebekleriyle geçiriyor.

TEDAVİ SIRASINDA ÇOCUKLARININ YANINDALAR

34 haftalık hamileyken erken doğum yaparak, 'Asya' isimli kız bebek dünyaya getiren Elif Elmas, "Erken doğum oldu. Neden erken doğum olduğu belli değil. Bir anda, sabah saat 5,5'ta hastaneye geldik. Geldi bebeğimiz. İlk başlarda biraz oksijen sıkıntısı yaşadı ama sonrasında iyi oldu. Şimdi daha iyi. Ben de toparladım. Sezaryen olmama rağmen kısa sürede toparladım kendimi. Şimdi Asya'ya bakıyoruz. Asya'yı toparlamaya çalışıyoruz inşallah. Hemşirelerimiz sağ olsun ilgileniyorlar. Hastaneden çok memnunuz. Hemşireler olsun, doktorlar olsun çok ilgili ve alakalılar" dedi.

Yaklaşık 2 hafta önce 'Bora' isimli erkek bebek dünyaya getiren ve oğlunun hastalığı nedeniyle 'Anne Oteli'ne yerleşen Gamze Yılmaz ise "Doğum sancılarım başladıktan sonra doğumhaneye yerleştirildim. Doğumumu gerçekleştirdikten sonra servise alındım. Taburcu edildikten 1 gün sonra çocuğumun muayenesi için hastaneye çağırıldım. Çocuğun muayenesinde yapılan tetkikler sonucu çıkan hastalıklardan ötürü kuvöze konulması gerektiği ve benim emzirme, gaz sorunları, altını değiştirme gibi çocuğun kişisel ihtiyaçları için yakınında bulunmam gerekiyordu. Bu yüzden hastanedeki Anne Oteli'nden yararlanmam gerektiği, buraya yerleşmem gerektiği söylendi. Bu çok iyi bir hizmet. Ben çocuğuma bir gün evde baktım. O süreçte ben çocuğuma hiçbir şey yapamamışım. Emzirmenin nasıl olacağını, gaz çıkarmanın nasıl olacağını, altını nasıl değiştirmem gerektiğini, bunların hepsini burada öğrendim. Böyle iyi bir hizmet oldu" diye konuştu.

'ANNE DOSTU HASTANE'

'Anne Oteli' uygulamasını anlatan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın ise şunları söyledi:

"Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye'de bir ilk olarak bir sertifika aldı. Bu da 'Anne Dostu Hastane' sertifikası. Eğitim ve Araştırma Hastanesi olup da Anne Dostu Hastane Sertifikası alan ilk hastaneyiz. Bu sertifikayı 2017 yılında almıştık. 2018 yılında yapılan denetlemede de yine çok yüksek bir puanla bu sertifikamız tescillendi ve devam ediyor. Anne dostu demek, hem Dünya Sağlık Örgütü'nün hem de Sağlık Bakanlığı'mızın bir politikasıdır. Anneyi gebe kaldığı, hastaneye girdiği andan itibaren çok iyi bir şekilde karşılayarak normal doğuma özendirmek ve bebeği ile doğum esnasında ten tene temas ettirip anne sütünün devamlılığını sağlamaktır. Yani fizyolojik bir olayı biz hastane olarak sağlamak ve buna imkan sunmak için çaba gösteriyoruz. Burada hem Alikahya Yerleşkemizde hem de Derince'de bulunan merkez hastanemizde doğum sonrası 'Anne Otelleri'miz var. Anne burada 5 yıldızlı otel konforunda ağırlanıyor. Aynı konfor içerisinde normal doğumunu yapıyor. Bebeğini emzirdiği süre içerisinde eğer bebeğin yoğun bakım ihtiyacı varsa anne bu süre boyunca burada misafir ediliyor. Hem bebek anne sütünden mahrum kalmamış oluyor hem de anne en iyi şartlarda konaklamış oluyor. Bu hem Türkiye hem Kocaeli hem de bu bölge için çok önemli. İnşallah bundan sonra da hastanemiz bu özelliğini korumaya devam edecektir."