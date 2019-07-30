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Hastane inşaatında çalışan işçiler yemekten zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 10:50 | Son Güncelleme

MALATYA'da yapımı devam eden Kadın Doğum Devlet Hastanesi inşaatında çalışan işçiler dün yedikleri akşam yemeğinden zehirlendi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da yapımı devam eden Kadın Doğum Devlet Hastanesi inşaatında çalışan işçiler dün yedikleri akşam yemeğinden zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 28 işçi sabah saatlerinde tedavilerinin bitmesinin ardından taburcu edildi. Olay, dün gece İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında inşa edilen Kadın Doğum Hastanesi'nde çalışan işçiler, şantiyede yapılan akşam yemeğinden yedi. Bir süre sonra 28 işçide baş ağrısı ve mide bulantısı şikâyetleri görülmesi üzerine sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla hastaneye gelen sağlık görevlileri işçileri kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Malatya Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, hastane inşaatında çalışan işçilerden 28'inin gıdaya dayalı zehirlendiğini, durumlarının iyi olduğunu ve tedavilerinin ardından hepsinin taburcu edildiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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