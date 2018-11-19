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Hastane inşaatında işçilerin kaldığı prefabrikte yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 15:41 | Son Güncelleme

SİVAS'ta Numune Hastanesi'nin ek bina inşaatında çalışan işçilerin kaldığı iki katlı prefabrik yapıda yangın çıktı.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Numune Hastanesi'nin ek bina inşaatında çalışan işçilerin kaldığı iki katlı prefabrik yapıda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Kent merkezinde yapımı süren Numune Hastanesi ek binasının inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrikte yangın çıktı. Öğlen saatlerinde binanın ikinci katında başlayan ve kısa sürede büyüyen alevlerin fark edilmesiyle itfaiyeye haber verildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan çalışmayla yangın kontrol altına alınırken, itfaiye soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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