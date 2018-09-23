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Hastane inşaatının temel kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 11:16 | Son Güncelleme

BARTIN'da, 400 yataklı devlet hastanesinin inşaatının temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. Bir iş makinesi ile bir kamyon toprağın altında kaldı.

Hastane inşaatının temel kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı (1)

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, 400 yataklı devlet hastanesinin inşaatının temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. Bir iş makinesi ile bir kamyon toprağın altında kaldı. 1 işçi yaşamını kaybederken, 1 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı. Hayatını kaybeden kamyon şoförünün cesedinin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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Hastane inşaatının temel kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı (1)

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