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Hastane inşaatının temel kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 15:27 | Son Güncelleme

BARTIN'da, 400 yataklı hastanenin temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte, çalışma yapılan iş makinesi ile kamyon, toprak ve kaya parçalarının altında kaldı.

Hastane inşaatının temel kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı (2) - Yeniden (Tekrar) Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, 400 yataklı hastanenin temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte, çalışma yapılan iş makinesi ile kamyon, toprak ve kaya parçalarının altında kaldı. Kepçe operatörü Erkan Cumhur (38) yaralı kurtarılırken, kamyon şoförü Hayati Erdoğan'ın (40) cesedine ulaşıldı. Olay, saat 09.30 sıralarında, Şiremir Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. 400 yataklı devlet hastanesinin temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. Tonlarca toprak ve kaya parçası, temele aktı. Bu sırada temelde bulunan kamyonla, kamyona toprak dolduran kepçe göçük altında kaldı. Olayın ardından bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kepçe operatörü Erkan Cumhur ile kamyon şoförü Hayati Erdoğan'a ulaşabilmek için zamana karşı hummalı bir çalışma başlattı. Kısa sürede ulaşılan kepçe operatörü Erkan Cumhur, yaralı olarak kurtarıldı. Cumhur, hazır bekleyen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 5 metrelik toprağın altında kalan kamyona ulaşmak için başka bir iş makinesi bölgeye çağırıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Hayati Erdoğan’a da ulaşıldı. Yapılan kontrollerde Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği saptandı. Acı haberi alan Erdoğan'ın mesai arkadaşları, gözyaşlarına boğuldu. Hayati Erdoğan'ın cenazesi, yapılan nicelemenin ardından morga kaldırıldı. Yaklaşık 5 ay önce işe başlayan kamyon şoförü Hayati Erdoğan'ın, 20 gün önce 3'üncü çocuğunun dünyaya geldiği belirtildi.

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