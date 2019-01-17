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Hastane koridorlarını renklendirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 14:05 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel Okulları öğretmen ve öğrencileri, çocuk hastaların hastane korkularını yenmeleri ve daha eğlenceli tedavi süreci geçirebilmeleri için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisinin duvarlarını park temalı resimlerle süslüyor

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisinin koridorları, çocuk hastaların hastane korkularını yenmesi ve eğlenceli tedavi süreci geçirebilmeleri için parka dönüşüyor.

Hastane yöneticileriyle beraber çalışan Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel Okulları öğretmen ve öğrencileri, koridorun duvarlarını park temalı resimlerle süslüyor.

Bankların da koyulacağı koridorlarda çocuk hastalar, hastanede park havası altında tedavi olacak.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Burcu Hızal Çelikay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastane olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisine yatışı yapılan çocukların daha huzurlu, eğlenceli bir ortamda tedavilerini almaları için ortamı güzelleştirmek adına öğretmenlerden destek istediklerini söyledi.

Çelikay, öğretmenlerin de kendilerini kırmadığını belirterek, "Hayallerimizi gerçekleştirmek için canla başla mesai sonrasında gelerek yatan çocuklarımızla okuldan getirdikleri çocuklarımızla resimleri yapıyorlar. Onlara buradan çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Çocukların yapım aşamasında da eğlenceli vakit geçirdiğini dile getiren Çelikay, şöyle devam etti:

"Bu çalışmayla çocuklarımızın koridordan girdiği andan itibaren hastane korkularını yenip burada daha güzel vakit geçirmeleri, tedavi aşamasında da can sıkıntılarını ortadan kaldırmak amacıyla güzel görüntüler eşliğinde belki de serumlarını ellerine alarak koridorlarda gezerken hastane ortamında olduklarını unutturmayı hayal ediyoruz. Umarız bu şekilde çocuklar, buraya gelmekten korkmayacaklar, tedavilerini daha mutlu bir şekilde tamamlayacaklar."

Çelikay, bu çalışmanın bir dayanışma olduğuna inandıklarını aktararak, herkesin çocuğunun hastaneye yatış için aday olduğunu sözlerine ekledi.

- "Tedavide pozitif yön katıyor"

Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yavuz Bingöl de bu çalışmayla çocukla sanatı bir araya getirmeyi düşündüklerini kaydetti.

Sanatla çocuğun olduğu yerde rahatlık ve güven olabileceğini düşündüklerine değinen Bingöl, "Çocuklarımız şu an hem boyayla bir farkındalık yaşıyorlar hem de hastane ortamında çok rahat bir şekilde tedavilerini yaptırıyorlar. Bu, çocukların annelerine de rahatlık sağlıyor. Hastanemizin renkli duvarları çocukların gülmesine sebep oluyor bu da tedavide bence pozitif yön katıyor." dedi.

Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel Ortaokul Müdür Yardımcısı Gonca Eski de hastane ve okul olarak aynı bünyede çalıştıklarını söyledi.

Hastanenin kendilerinden böyle bir çalışma istediğini anlatan Eski, "Biz de öğretmenlerimizle paylaştık bu durumu. Hepsi çok mutlu oldular bu durumdan, bu projenin parçası olmak istediklerini belirttiler, bu şekilde başladık. Öğretmenlerimiz tamamen bu boyaların maddiyatını kendileri karşıladılar ve gönüllü olarak bu işi yaptılar. Buradan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Emir Eski de "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Burada hasta yatan çocuklar için boya yaptık, eğlendik, mutluyum." dedi.

Hastanede tedavi gören çocuklardan Gizem Akduman da resim yapmaktan hoşlandığını dile getirerek, "Burada çok eğleniyorum, hiç canım sıkılmıyor. Çok güzel bir çalışma, baktıkça canımın sıkılmayacağını biliyorum. Çok mutluyum." şeklinde konuştu.

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hastane koridor Sakarya Üniversitesi

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