Hastane koridorlarını renklendirdiler

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisinin koridorları, çocuk hastaların hastane korkularını yenmesi ve eğlenceli tedavi süreci geçirebilmeleri için parka dönüşüyor. Hastane yöneticileriyle beraber çalışan Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel Okulları öğretmen ve öğrencileri, koridorun duvarlarını park temalı resimlerle süslüyor. Bankların da koyulacağı koridorlarda çocuk hastalar, hastanede park havası altında tedavi olacak. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Burcu Hızal Çelikay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastane olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisine yatışı yapılan çocukların daha huzurlu, eğlenceli bir ortamda tedavilerini almaları için ortamı güzelleştirmek adına öğretmenlerden destek istediklerini söyledi. Çelikay, öğretmenlerin de kendilerini kırmadığını belirterek, "Hayallerimizi gerçekleştirmek için canla başla mesai sonrasında gelerek yatan çocuklarımızla okuldan getirdikleri çocuklarımızla resimleri yapıyorlar. Onlara buradan çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Çocukların yapım aşamasında da eğlenceli vakit geçirdiğini dile getiren Çelikay, şöyle devam etti: "Bu çalışmayla çocuklarımızın koridordan girdiği andan itibaren hastane korkularını yenip burada daha güzel vakit geçirmeleri, tedavi aşamasında da can sıkıntılarını ortadan kaldırmak amacıyla güzel görüntüler eşliğinde belki de serumlarını ellerine alarak koridorlarda gezerken hastane ortamında olduklarını unutturmayı hayal ediyoruz. Umarız bu şekilde çocuklar, buraya gelmekten korkmayacaklar, tedavilerini daha mutlu bir şekilde tamamlayacaklar." Çelikay, bu çalışmanın bir dayanışma olduğuna inandıklarını aktararak, herkesin çocuğunun hastaneye yatış için aday olduğunu sözlerine ekledi. - "Tedavide pozitif yön katıyor" Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yavuz Bingöl de bu çalışmayla çocukla sanatı bir araya getirmeyi düşündüklerini kaydetti. Sanatla çocuğun olduğu yerde rahatlık ve güven olabileceğini düşündüklerine değinen Bingöl, "Çocuklarımız şu an hem boyayla bir farkındalık yaşıyorlar hem de hastane ortamında çok rahat bir şekilde tedavilerini yaptırıyorlar. Bu, çocukların annelerine de rahatlık sağlıyor. Hastanemizin renkli duvarları çocukların gülmesine sebep oluyor bu da tedavide bence pozitif yön katıyor." dedi.