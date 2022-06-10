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Hastane koridorunda 'yutulan cisimler' koleksiyonu görenleri şaşkına çeviriyor! İçerisinde yok yok

10.06.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, çocukların solunum ve sindirim yollarından çıkarılan yabancı cisimler, hastane koridorunda sergileniyor. Koleksiyonu andıran panolarda; madeni para, çengelli iğneler, yorgan iğnesi, kalemtıraş, çivi, vida, pil, kuru yemiş parçaları, oyun hamuru, toplu iğne ve mıknatıslar dikkat çekiyor.

Hastane koridorunda 'yutulan cisimler' koleksiyonu görenleri şaşkına çeviriyor! İçerisinde yok yok

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Çocuk Cerrahisi poliklinik girişinde duvara asılan 2 panoda, 200'e yakın yabancı cisim sergileniyor. Çocukların solunum yolları ve sindirim yollarından çıkarılan cisimleri görenler, şaşırıyor. Yılda 5 bin hastanın takip edildiği poliklinik koridorunda yer alan panoların kapakları ise kilitli tutuluyor. Sergilenen cisimler arasında en dikkat çekenler ise madeni para, çengelli iğneler, yorgan iğnesi, kalemtıraş, çivi, vida, pil, kuru yemiş parçaları, oyun hamuru, toplu iğne ve mıknatıslar yer alıyor.

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Çocuk cerrahisi bölümündeki hekimlerin fikriyle 22 yıl önce ortaya çıkan panoda sergileme işi, bugünkü haliyle koleksiyonu andırıyor. Bebekli ve çocuklu ailelerin duyarlılığını kazanarak ölümle sonuçlanabilecek bu tür olayların önüne geçmek için yapıldığı vurgulanan sergilemeyle ilgili konuşan AÜ Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güngör Karagüzel, ailelerden olumlu dönüşler aldıklarını söyledi. Kısa süre önce emekli olan Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu'nun emaneti panolara her geçen gün yeni yabancı cisim eklediklerini kaydeden Prof. Dr. Karagüzel, ailelerin oyun yaşındaki çocuklarını yalnız bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

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'İLK MÜDAHALEYİ BİLEN YAPMALI'

Çocukların meraklı olduğu için oyun çağında oyuncakların parçalarını ısırarak yutabildiğini anlatan Prof. Dr. Karagüzel, “Solunum sistemine yabancı cisim kaçan çocuk, mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir. İlk müdahaleyi ise bilenin yapması gerekiyor. Bilinçsiz yapılan müdahaleler, hastanın sağlık durumunda olumsuz etki bırakabilir. Solunum sistemi tam kapanırsa 3-4 dakikalık zaman dilimi kritiktir. Beyin en fazla o kadar oksijensiz kalabilir. Ancak az da olsa nefes alabilir durumdaysa kurtarma şansımız daha yüksek" dedi.

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AMELİYAT GÖRÜNTÜLERİ DE PAYLAŞILDI

Toplumda duyarlılık oluşturmak için muayeneye gelen her aileyi uyardıklarını, özellikle Çin üretimi ucuz oyuncakların güvenlikle ilgili sorunları olduğunu anlattıklarını kaydeden Prof. Dr. Güngör Karagüzel, Karadeniz bölgesinde fındık, Akdeniz bölgesinde yer fıstığının solunum yoluna en çok kaçan kuru yemişler olduğunu belirtti.

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Öte yandan çocuk cerrahisi bölümünde son yapılan 2 ameliyatın görüntüleri de paylaşıldı. Solunum yollarına raptiye ve kuru yemiş kaçan 2 çocuğa yapılan müdahale ile cisimlerin çıkarıldığı anlar, görüntülere yansıdı.

(DHA)

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