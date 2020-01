Hastane korosu, ilk konserde tam not aldı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Kent Hastanesi'nde hekimden yardımcı personele kadar sağlık çalışanlarının oluşturduğu Türk Sanat Müziği Korosu, ilk konserini hastanede mesai arkadaşlarına ve ailelerine verdi. İlk konserinde tam not ve bol alkış alan koronun kurulmasına öncülük eden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Arzum Kale, "İlk fırsatta bir konser de hastalarımıza vereceğiz" dedi.

Türk Sanat Müziği'ne gönül veren doktorlar, hemşire, sağlık ve idari personelin de katılımıyla Şef İsmail Özçeltik ile geçtiğimiz mayıs ayında çalışmalara başladı. Kent Hastanesi Korosu; Anestezi Uzmanı Dr. Alihan Pirim, Kalp Damar Cerrahı Dr. Arzum Kale, Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Benal Çubuk, Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Demet Karadenizli, Dr. Elçin Yücebaş, Biyokimya Uzmanı Dr. Gültekin Taş, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hülya Deveci, Patoloji Uzmanı Dr. Leman Evren Kadıoğlu, Nöroloji Uzmanı Dr. Yaprak Alper, hemşireler Büşra Nur Gül, Ebru Gülcan, Gülhanım Açar, Gülben Nur, Gülşah Özgüner, Selin Sırma, patoloji teknisyeni Oya Kara, idari personel Sinem Çakar ve yardımcı sağlık personeli Türkan Coşkun'dan oluştu. Mayıstan bu yana her çarşamba mesai bitiminde hastanenin konferans salonunda toplanan 18 kişilik koro ilk sahne sınavını çalışma arkadaşları ve aileleri karşısında verdi. Konferans Salonu'ndaki konserde sunuculuğu Patoloji Uzmanı Doç. Dr. Latife Doğanay Çağlayan ve Diş Hekimi Cüneyt Işıker üstlendi. Çağlayan ve Işıker, şarkılar arasında şiirler seslendirirken, Özçeltik'in hazırladığı repertuvarla sahne alan sağlıkçılar korosu hem beraber hem solo şarkılarla dinleyenlere keyifli zaman geçirtti. Koro sergilediği performansla büyük alkış alırken, ilk sahne deneyimlerinde büyük heyecan yaşadıklarını belirten Op. Dr. Kale şunları söyledi:

"Türk Sanat Müziği'ni çok seven ve hem dinlemekten hem de söylemekten zevk alan kişiler olarak bir araya geldik. Hastane yönetimi de bir koro kurma fikrimize sıcak baktı ve maddi, manevi desteklerini esirgemedi. Türk Sanat Müziği tutkumuzu eğitimle, profesyonel kişilerin yardımıyla daha üst düzeye getirmek istedik ve sanırım başardık. Ve böylece Kent Hastanesi Türk Sanat Müziği Korusu kuruldu. İsmail Özçeltik hocamızın önerileri doğrultusunda ilk konserimizi verdik. Tepkiler çok iyiydi. Ailelerimizden ve arkadaşlarımızdan sonra hastalarımıza da bir konser vermeyi çok arzu ediyoruz."

FOTOĞRAFLI