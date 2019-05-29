Hastane mobilyası üreten fabrikada yangın

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, hastane yatakları üreten bir fabrikada su sebilinden çıktığı belirtilen yangın, büyümeden söndürüldü.

Gaziemir'e bağlı Sarnıç'ta faaliyet gösteren ve Kenan Kılıç'a ait olan, hastane mobilyası üretimi yapılan fabrikada, elektrikli su sebilinin kısa devre yapması sebebiyle, yangın çıktı. Saat 18.45 sıralarında çıkan yangına fabrika personeli yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Çok sayıda plastik hammadde ile üretimi tamamlanmış malzemelerin bulunduğu fabrikada küçük çapta maddi hasara sebep olan yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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