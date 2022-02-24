Hastane müdürü bunu yaparsa!

Bingöl’ün Solhan ilçesinde görev yapan doktor Esat Kaplan hastane müdürü tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. E.K, hastane müdürünün kendisinin boğazını sıkarak tekme atıp darp ettiğini söyledi. Olaya ilişkin Tabipler Sendikası da bir açıklama yaptı.

“HESAP SORACAĞIZ!”

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bingöl Solhan DH'de evde bakım polikliniğinde görevli meslektaşımız, gündüz mesai saatlerinde HASTANE MÜDÜRÜ MEHMET SELÇUK TÜGEN tarafından boğazı sıkılarak, tekme atılarak darp edilmiştir. Bu vahşetin hesabını soracağız!”

