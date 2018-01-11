MAGAZİN

Hastane nöbetçisi Tarkan

MAGAZİN HABERLERİ | 11.01.2018 11:48 | Son Güncelleme 6 saat önce

Kanser tedavisi gören Barbados asıllı ses mühendisi Heights, namıdiğer Ali Baba için moral gecesi düzenlendi. Birçok ünlü ismin sahneye çıktığı gecede Tarkan, Ali Baba’ya hastanede refakat etti.

Hastane nöbetçisi Tarkan

TÜRKİYE’de birçok ünlü sanatçıyla çalışan ses mühendisi Heights, namıdiğer Ali Baba’ya Babylon’da moral gecesi yapıldı. Yekta Kopan’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede Sertab Erener, Nil Karaibrahimgil, Teoman, Manga, Moğollar, Yalın gibi ünlü isimler sahneye çıktı. Kanser tedavisi gören Ali Baba geceye katılamayınca hastaneden canlı yayınla bağlantı kuruldu. Ali Baba’ya refakatçi olarak hastanede Tarkan eşlik etti.

Yekta Kopan, “Bu gece işbölümü yaptık. Hastaneye gitme görevi Tarkan’a düştü. Tarkan, sen bizim hastane nöbetçisi olarak sürprizimizdin” diyerek sözü Tarkan’a bıraktı. Ünlü sanatçı, “Kalbim sizlerle ama ben burada Ali Baba’ylayım. Burada ekranımız var keyifle izliyoruz” dedi. Ali Baba ise “Sonsuz teşekkürlerimi ve sevgilerimi iletiyorum herkese” dedi.

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Tarkan ali baba

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