Hastane odasından paylaşım yapan Oya Başar korkuttu

Usta oyuncu Oya Başar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Hastane odasından gözü bandajlı bir şekilde fotoğrafını paylaşan oyuncu altına "Yarın gözümü güzelliklere, iyiliklere açmak istiyorum" notu düştü.

GÖZÜ BANDAJLI PAYLAŞIM YAPTI

Son olarak atv'de yayınlanan Alemin Kralı dizisiyle televizyon ekranlarında yer alan Türk tiyatrosunun usta ismi hastane odasında çekildiği gözünün bandajlı olduğu kareyi, "Yarın gözümü güzelliklere iyiliklere açmak istiyorum." notuyla paylaştı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJLARI YAĞDI

Ünlü sanatçıya, alarında Deniz Seki, Kalben, Evrim Akın, Ece Can Gümeci, Derya Baykal, Larissa Gacamer, Filiz Akın, Petek Dinçöz, Nevra Serezli gibi sanat camiasının tanınmış isimlerinden ve sevenlerinden "Geçmiş olsun" mesajları yağdı. Tek gözünden katarakt ameliyatı olan Başar'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

