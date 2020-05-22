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Hastane önlerindeki zorba dilenciler vatandaşı isyan ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 10:06 | Son Güncelleme

Adana’da hastane önlerine gelerek dua kitabı ve mendil satma bahanesiyle para isteyen, vermek istemeyenlere bıçak çeken zanlıları polis tek tek topladı. Hastaneye gelen kadın, çocuğunun boynuna bıçak dayadıklarını söyleyerek zorba dilencilere tepki gösterdi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan hastane önlerine gelerek mendil ve dua kitabı satma bahanesiyle hasta ve hasta yakınlarından para isteyen şahıslar, vatandaşlara zor anlar yaşatmaya başladı.

Son olarak dilenci görünümlü bir şahıs, hastane önünde oturan bir ailenin yanına gelerek mendil ve dua kitabı satmak istedi. Bu sırada bir vatandaşı da öpünce, virüs salgını döneminde dilencinin bu zorbalığı vatandaşları çileden çıkartırken, durum polise bildirildi. Şikayet üzerine hastane önlerinde önlem alan yunus polisleri, bu satıcıları tek tek yakaladı.

"DUA KİTABI SATIYOR DUA BİLMİYOR"

Bu arada polisin yakaladığı Emrah K. (33) ise kimseden zorla para istemediğini, mendil sattığını ileri sürerek elindeki dua kitabını da okumak için aldığını ileri sürdü. Emrah K.’den basın mensupları ’Subhaneke’ duasını okumasını istedi ancak şahıs duayı bilmediğini söyledi. Emrah K. ekmek mücadelesi yüzünden dua öğrenemediğini ancak namaz kıldığını iddia etti. Basın mensuplarının bunun üzerine "öğlen namazı kaç rekat" diye sorması üzerine şahıs yine bilmeyince, bu kez de namaz kılmadığını söylemesi dikkat çekti. Polis daha sonra şahsı gözaltına aldı.

"BUNLARIN YÜZÜNDEN HASTANEYE GELEMİYORUZ"

Şahıs gözaltına alınıp polis aracına götürülürken yanına gelen Gülşen Kirli isimli bir kadın "Bunların yüzünden hastaneye gidemiyoruz. Bunun gibi insanlar hastane ve metroda her yerde karşımıza çıkıyor. Birinde oğlumu hastaneye getirdiğimde benden para istediler vermeyince oğlumun boğazına bıçak dayadılar. Bir arada metroda para istediler vermeyince kavga çıktı. Bunlardan bıktık artık bunları görmek istemiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

(İHA)

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