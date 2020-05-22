Hastane önlerindeki zorba dilenciler vatandaşı isyan ettirdi

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan hastane önlerine gelerek mendil ve dua kitabı satma bahanesiyle hasta ve hasta yakınlarından para isteyen şahıslar, vatandaşlara zor anlar yaşatmaya başladı.

Son olarak dilenci görünümlü bir şahıs, hastane önünde oturan bir ailenin yanına gelerek mendil ve dua kitabı satmak istedi. Bu sırada bir vatandaşı da öpünce, virüs salgını döneminde dilencinin bu zorbalığı vatandaşları çileden çıkartırken, durum polise bildirildi. Şikayet üzerine hastane önlerinde önlem alan yunus polisleri, bu satıcıları tek tek yakaladı.

"DUA KİTABI SATIYOR DUA BİLMİYOR"

Bu arada polisin yakaladığı Emrah K. (33) ise kimseden zorla para istemediğini, mendil sattığını ileri sürerek elindeki dua kitabını da okumak için aldığını ileri sürdü. Emrah K.’den basın mensupları ’Subhaneke’ duasını okumasını istedi ancak şahıs duayı bilmediğini söyledi. Emrah K. ekmek mücadelesi yüzünden dua öğrenemediğini ancak namaz kıldığını iddia etti. Basın mensuplarının bunun üzerine "öğlen namazı kaç rekat" diye sorması üzerine şahıs yine bilmeyince, bu kez de namaz kılmadığını söylemesi dikkat çekti. Polis daha sonra şahsı gözaltına aldı.